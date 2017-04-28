У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
Сьогодні, 10:43
У Луцьку вимагають знищувати комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку.
Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 13 червня, Світлана Громова.
На переконання авторки петиції, кількість комарів в місті аномальна.
"Вони атакують людей не лише вночі, а й вдень під палючим сонцем. Вийти з дитиною на прогулянку без обробки шкіри спеціальним засобом, неможливо. Вважаємо, що міська влада не може залишатись осторонь цієї проблеми. Вимагаємо терміново виділити кошти та зобов'язати відповідні служби провести обробку спеціальними засобами, які знищують комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку мешканців та гостей міста", - написала авторка петиції.
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Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 13 червня, Світлана Громова.
На переконання авторки петиції, кількість комарів в місті аномальна.
"Вони атакують людей не лише вночі, а й вдень під палючим сонцем. Вийти з дитиною на прогулянку без обробки шкіри спеціальним засобом, неможливо. Вважаємо, що міська влада не може залишатись осторонь цієї проблеми. Вимагаємо терміново виділити кошти та зобов'язати відповідні служби провести обробку спеціальними засобами, які знищують комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку мешканців та гостей міста", - написала авторка петиції.
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