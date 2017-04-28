вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів

У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
У Луцьку вимагають знищувати комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку.

Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 13 червня, Світлана Громова.

На переконання авторки петиції, кількість комарів в місті аномальна.

"Вони атакують людей не лише вночі, а й вдень під палючим сонцем. Вийти з дитиною на прогулянку без обробки шкіри спеціальним засобом, неможливо. Вважаємо, що міська влада не може залишатись осторонь цієї проблеми. Вимагаємо терміново виділити кошти та зобов'язати відповідні служби провести обробку спеціальними засобами, які знищують комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку мешканців та гостей міста", - написала авторка петиції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: комарі, кліщі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
Сьогодні, 10:43
Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:27
На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку
Сьогодні, 10:16
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині
Сьогодні, 10:13
Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Нашестя кліщів та комарів на Волині: чим небезпечні укуси і як вберегтися Нашестя кліщів та комарів на Волині: чим небезпечні укуси і як вберегтися
06 червень, 11:11
Лучан атакують кліщі: поради лікарів Лучан атакують кліщі: поради лікарів
28 квітень, 2017, 12:20
Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів
Сьогодні, 10:43
 0
Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині судили школяра, який вкрав з під’їзду болгарку
Сьогодні, 10:16
 0
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині
Сьогодні, 10:13
 0
Небезпечні кліщі: цьогоріч 5 волинян «підчепили» хворобу Лайма
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿