У Луцьку вимагають терміново вбивати комарів





Відповідну Світлана Громова.



На переконання авторки петиції, кількість комарів в місті аномальна.



"Вони атакують людей не лише вночі, а й вдень під палючим сонцем. Вийти з дитиною на прогулянку без обробки шкіри спеціальним засобом, неможливо. Вважаємо, що міська влада не може залишатись осторонь цієї проблеми. Вимагаємо терміново виділити кошти та зобов'язати відповідні служби провести обробку спеціальними засобами, які знищують комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку мешканців та гостей міста", - написала авторка петиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вимагають знищувати комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку.Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 13 червня,На переконання авторки петиції, кількість комарів в місті аномальна."Вони атакують людей не лише вночі, а й вдень під палючим сонцем. Вийти з дитиною на прогулянку без обробки шкіри спеціальним засобом, неможливо. Вважаємо, що міська влада не може залишатись осторонь цієї проблеми. Вимагаємо терміново виділити кошти та зобов'язати відповідні служби провести обробку спеціальними засобами, які знищують комарів та кліщів, у парках, скверах та інших зонах відпочинку мешканців та гостей міста", - написала авторка петиції.

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