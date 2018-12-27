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Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку

Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
На ринках Луцька вже почали продавати перші ягоди чорниці та суниці. Ціни на "вітамінну бомбу", щоправда, поки трохи "кусаються".

Так, на Центральному (Старому) ринку ціна за склянку чорниці здебільшого стала – по 20 гривень за 200 грам. Поласувати суницею обійдеться трохи дорожче, ціни тут коливаються від 50 до 70 гривень за пів літри ягід.

На продаж чорницю відмірюють у склянках – «гранчаках». Уся ягода – чиста, без листя і гілок, на вигляд свіжа, кажуть, що солодка і смачна. Звозять чорницю на ринок Луцька ледь не з усієї Волині: із Камінь-Каширського району, із села Липне Ківерцівського району та лісів, що під Луцьком. Обирати вже є з чого. Продавці кажуть, що поки плодів у лісах не так багато, але з часом ціна може трохи впасти.

Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку


Лісову суницю на Центральному ринку продають за різною ціною: від 50 до 70 гривень за пів літри. Кажуть, що суницю здебільшого везуть із Рожищенського району.

Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку


До слова, із придбанням цих літніх смаколиків радять не затягувати, адже сезон на ягоди триває не так довго і хто знає, які ще сюрпризи підготувала погода, тому краще вже запасатися лісовими вітамінами.

Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку


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Теги: від і до, чорниці, суниці, Луцький ринок, Старий ринок, базар, ціна, літо, ягоди, вибір редактора
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