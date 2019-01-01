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Зеленський жартував про тарифи і не обіцяв їх знизити, – представник президента

Зеленський жартував про тарифи і не обіцяв їх знизити, – представник президента
Представник президента України в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок про зниження тарифів для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив ефірі програми Он Воно Як.

"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газу нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

Він наголосив, що прямої обіцянки Зеленського про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом".

Також він відмовився давати прогноз, коли можуть бути знижені тарифи.

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам +", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.


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Теги: Володимир Зеленський, Андрій Герус, тарифи, жарти
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Коментарі 3
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73% вставайте і хлопайте
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Ну що ж перші обіцянки пішли.....
От Вам і клоун....
А де подівся так швидко Бєня і К....
Відповісти
Ну що ж перші обіцянки пішли.....
От Вам і клоун....
А де подівся так швидко Бєня і К....
Відповісти
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