В Україні тепер можна викликати лікаря за допомогою додатка смартфона





Про новий додаток розповіли в ефірі



Як відомо, в Україні лише десять людей зі ста вміють робити масаж серця та штучне дихання. Щороку до лікарні не встигають доїхати близько 150 тисяч постраждалих. 60 тисяч помирають від раптових серцево-судинних захворювань. Ще 90 – від травм. Цих випадків могло бути менше, якби постраждалі отримали першу домедичну допомогу.





"Тобто, до приїзду швидкої. До того, як людина потрапить до лікаря. Нещасний випадок може відбутись від вас десь в 100, 200, 300 метрах, десь за поворотом, де ви не бачите", - розповідає директор "Українського медичного центру з безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України" Максим Циганок.



Але тепер викликати парамедика можна завдяки системі екстреного виклику. Це додаток для смартфона DocRadar – розробка українських ІТ-фахівців спільно з МОЗом.



Якщо, вам або комусь з перехожих стало зле, а ви навіть не знаєте, де перебуваєте і яка адреса. Тоді достатньо натиснути лише одну кнопку "Екстрений виклик" і система сама з’ясує ваше місцеперебування і спеціаліст зможе відшукати вас.



Коли ви натиснули екстрений виклик, вона шукає автоматично в радіусі кілометра найближчого рятівника. Або людину, яка може надати вам допомогу. Якщо не знаходить в радіусі кілометра, знаходить в радіусі трьох кілометрів.



Коли найближчий рятівник прийме виклик, система автоматично прокладе маршрут до постраждалого.



Завести кишенькового рятівника дуже просто. Потрібно встановити додаток на смартфон і підтвердити номер телефону.



У DocRadar є можливіть викликати не лише рятівника, але і лікаря будь-якої спеціалізації. Це може бути сімейний лікар, медсестра для уколу чи навіть ветеринар. Незабаром розробники обіцяють долучити до системи рятувальників ДСНС і поліцейських.



Нагадаємо, 11 червня в.о. міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні значно зріс рівень комп'ютеризації медзакладів, а кожен українець може простежити, куди пішли державні кошти на первинній ланці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з'явився мобільний додаток екстреного виклику допомоги, розроблений фахівцями Міністерства охорони здоров'я. Викликати медика можна одним кліком смартфона.Про новий додаток розповіли в ефірі ТСН. Як відомо, в Україні лише десять людей зі ста вміють робити масаж серця та штучне дихання. Щороку до лікарні не встигають доїхати близько 150 тисяч постраждалих. 60 тисяч помирають від раптових серцево-судинних захворювань. Ще 90 – від травм. Цих випадків могло бути менше, якби постраждалі отримали першу домедичну допомогу."Тобто, до приїзду швидкої. До того, як людина потрапить до лікаря. Нещасний випадок може відбутись від вас десь в 100, 200, 300 метрах, десь за поворотом, де ви не бачите", - розповідає директор "Українського медичного центру з безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України" Максим Циганок.Але тепер викликати парамедика можна завдяки системі екстреного виклику. Це додаток для смартфона DocRadar – розробка українських ІТ-фахівців спільно з МОЗом.Якщо, вам або комусь з перехожих стало зле, а ви навіть не знаєте, де перебуваєте і яка адреса. Тоді достатньо натиснути лише одну кнопку "Екстрений виклик" і система сама з’ясує ваше місцеперебування і спеціаліст зможе відшукати вас.Коли ви натиснули екстрений виклик, вона шукає автоматично в радіусі кілометра найближчого рятівника. Або людину, яка може надати вам допомогу. Якщо не знаходить в радіусі кілометра, знаходить в радіусі трьох кілометрів.Коли найближчий рятівник прийме виклик, система автоматично прокладе маршрут до постраждалого.Завести кишенькового рятівника дуже просто. Потрібно встановити додаток на смартфон і підтвердити номер телефону.У DocRadar є можливіть викликати не лише рятівника, але і лікаря будь-якої спеціалізації. Це може бути сімейний лікар, медсестра для уколу чи навіть ветеринар. Незабаром розробники обіцяють долучити до системи рятувальників ДСНС і поліцейських.Нагадаємо, 11 червня в.о. міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні значно зріс рівень комп'ютеризації медзакладів, а кожен українець може простежити, куди пішли державні кошти на первинній ланці.

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