На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
Сьогодні, 11:27
На озері Пісочне у Шацькому районі відкрили оновлений «Місток закоханих».
Нове життя йому подарували майстер з виготовлення виробів з металу Сергій Нехін і його команда, повідомляє видання "Район.Шацьк".
На містку ще встановлять лавочки і проведуть світло до ліхтарів.
Перерізати символічну стрічку доручили поважній парі місцевих жителів, працівників санаторію "Лісова пісня": Степану Гнатовичу і Надії Савівні Цюп’яхам, котрі вже багато років в парі, виростили дітей і дочекалися внуків. Степан Гнатович пам’ятає, як будувався місток, тому йому було дуже приємно бачити його ошатним, а людей на ньому – щасливими і усміхненими.
Численних відпочивальників привітала з приємною подією Руслана Дибель, директорка санаторію «Лісова пісня», заінтригувавши їх тим, що місток цей не простий, а з легендою.
Цього дня молода пара, яка зареєстувала на містку свій шлюб, вчепила на перила замок – символ вічного єднання двох сердець.
А ще молодята намочили в озерній воді весільний рушник і перев’язали ним руки. За народним повір’ям, рушник – символ злагоди, любові, краси, подружньої вірності, щасливої долі – стане оберегом їхньої молодої родини.
До замочка варто також торкатися з гарними помислами іншим закоханим парам, адже це допоможе зміцнити їхнє кохання і довести справу до весілля.
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Нове життя йому подарували майстер з виготовлення виробів з металу Сергій Нехін і його команда, повідомляє видання "Район.Шацьк".
На містку ще встановлять лавочки і проведуть світло до ліхтарів.
Перерізати символічну стрічку доручили поважній парі місцевих жителів, працівників санаторію "Лісова пісня": Степану Гнатовичу і Надії Савівні Цюп’яхам, котрі вже багато років в парі, виростили дітей і дочекалися внуків. Степан Гнатович пам’ятає, як будувався місток, тому йому було дуже приємно бачити його ошатним, а людей на ньому – щасливими і усміхненими.
Численних відпочивальників привітала з приємною подією Руслана Дибель, директорка санаторію «Лісова пісня», заінтригувавши їх тим, що місток цей не простий, а з легендою.
Цього дня молода пара, яка зареєстувала на містку свій шлюб, вчепила на перила замок – символ вічного єднання двох сердець.
А ще молодята намочили в озерній воді весільний рушник і перев’язали ним руки. За народним повір’ям, рушник – символ злагоди, любові, краси, подружньої вірності, щасливої долі – стане оберегом їхньої молодої родини.
До замочка варто також торкатися з гарними помислами іншим закоханим парам, адже це допоможе зміцнити їхнє кохання і довести справу до весілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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