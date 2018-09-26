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На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО

На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
На озері Пісочне у Шацькому районі відкрили оновлений «Місток закоханих».

Нове життя йому подарували майстер з виготовлення виробів з металу Сергій Нехін і його команда, повідомляє видання "Район.Шацьк".

На містку ще встановлять лавочки і проведуть світло до ліхтарів.

Перерізати символічну стрічку доручили поважній парі місцевих жителів, працівників санаторію "Лісова пісня": Степану Гнатовичу і Надії Савівні Цюп’яхам, котрі вже багато років в парі, виростили дітей і дочекалися внуків. Степан Гнатович пам’ятає, як будувався місток, тому йому було дуже приємно бачити його ошатним, а людей на ньому – щасливими і усміхненими.

Численних відпочивальників привітала з приємною подією Руслана Дибель, директорка санаторію «Лісова пісня», заінтригувавши їх тим, що місток цей не простий, а з легендою.

Цього дня молода пара, яка зареєстувала на містку свій шлюб, вчепила на перила замок – символ вічного єднання двох сердець.

А ще молодята намочили в озерній воді весільний рушник і перев’язали ним руки. За народним повір’ям, рушник – символ злагоди, любові, краси, подружньої вірності, щасливої долі – стане оберегом їхньої молодої родини.

До замочка варто також торкатися з гарними помислами іншим закоханим парам, адже це допоможе зміцнити їхнє кохання і довести справу до весілля.

На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО
На Шацьких озерах з'явився «Місток закоханих». ФОТО

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Теги: міст, закохані, Лісова пісня, санаторій, Волинь
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