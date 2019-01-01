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Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку

Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
На Волині розшукують 14-річну Анастасію Никитюк із села Хорохорони, що поїхала в Луцьк і не повернулася.

Про це інформує ГУНП.

12 червня в чергову частину Луцького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 18.06.2004 року народження, жителька села Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк, проте додому не повернулася.

Прикмети неповнолітньої: зріст 154 сантиметри, волосся пофарбоване у рудий колір, худорлявої статури. Орієнтовно була одягнена в світлі джинси та синю блузку на короткий рукав, кросівки білого кольору.

Тож поліцейські просять допомогти у встановленні місця перебування неповнолітньої, зателефонувавши за номерами: "102", 0504845265.
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку


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Теги: розшук, діти, Волинь
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