Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
На Волині розшукують 14-річну Анастасію Никитюк із села Хорохорони, що поїхала в Луцьк і не повернулася.
Про це інформує ГУНП.
12 червня в чергову частину Луцького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 18.06.2004 року народження, жителька села Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк, проте додому не повернулася.
Прикмети неповнолітньої: зріст 154 сантиметри, волосся пофарбоване у рудий колір, худорлявої статури. Орієнтовно була одягнена в світлі джинси та синю блузку на короткий рукав, кросівки білого кольору.
Тож поліцейські просять допомогти у встановленні місця перебування неповнолітньої, зателефонувавши за номерами: "102", 0504845265.
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Про це інформує ГУНП.
12 червня в чергову частину Луцького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 18.06.2004 року народження, жителька села Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк, проте додому не повернулася.
Прикмети неповнолітньої: зріст 154 сантиметри, волосся пофарбоване у рудий колір, худорлявої статури. Орієнтовно була одягнена в світлі джинси та синю блузку на короткий рукав, кросівки білого кольору.
Тож поліцейські просять допомогти у встановленні місця перебування неповнолітньої, зателефонувавши за номерами: "102", 0504845265.
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