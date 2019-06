Куди піти на вихідні у Луцьку: 14 – 16 червня

Після важкого робочого тижня, а ще й у таку спеку, кожному точно потрібна "перезарядка" і розвантаження, але буває так, що часу на те, щоб обрати, куди піти, і спланувати відпочинок, – обмаль, а цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму. Різноманітність – величезна, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку у заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Галерея мистецтвПочаток: з 12.06.2019 по 04.07.2019; щотижня в Пн, Вт, Ср, Чт, Пн, Сб, НдЩо обіцяють: Створюючи картину, художник шукає максимальної гармонії у формах, кольорі і пропорціях. Кожна деталь повинна доповнювати попередню і викликати в людей певні почуття. Цікавий факт: починаючи роботу, неможливо заздалегідь передбачити результат.«Процес створення завжди сповнений емоцій і переживань. Ніколи не знаєш, що вийде в кінці», – говорить Артем.Робота над полотном закінчується тоді, коли до митця приходить відчуття внутрішнього задоволення. У кожну картину вкладена душа і своя історія, яка передувала створенню цієї роботи, саме тому випадкових картин не буває. І на виставці у галереї мистецтв випадкових полотен також немає, усе там сповнене почуттями та переживаннями художника. Артем довго і важко йшов до цілі, але врешті – персональна виставка.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу для вух, ніг та інших «запчастинок» тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати. А ще можна посьорбати свіжого пива та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: Ідея виставки “Діалог світла з кольором: Іво Лілль та Олександр Дубовик” народилася спонтанно, рік тому, продиктована конгеніальністю обох митців. Естонський майстер художнього скла та український живописець відразу знайшли точки дотику, через що особисте знайомство переросло у мистецький діалог іншого формату.Їхні твори заговорили властивою їм мовою світла та кольору, емануючи нові смисли, що народжуються як результат синергії.Глибоко символічні, фундаментальні для нашого буття світло та колір єднають суб’єктивні, асоціативні художні світи Лілля та Дубовика, виводять їх у площину метафізики, актуалізують категорію прекрасного. Позбавлені конкретики, оперуючи базовими геометричними елементами світобудови, вони розкривають глядачеві всю складність звя’зків і тотожність мікро- та макрокосмосу, природи та Людини. А властивий обом митцям гуманізм раз у раз примушує міркувати над тим, “як доторкнутися до того, що знаходиться за межею людського виміру?” Куратори виставки: Олена Сом-Сердюкова, Марина Стрельцова.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: «Літо вже припікає! А в танцювальному залі Кораблика прохолодно. І комариків немає», – пишуть організатори.«Оболонь» завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї суботи також не будуть обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимуть до динаміків і вух відвідувачів купу хітів від 60-х років і до сьогодні.Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: Dysphoria – український маткор, дезкор гурт заснований в 2010 році в місті Київ. На даний момент гурт випустив три повноформатних альбоми – Satyriasis XXI (2010), To the Perfect Form of Modern Species (2012) та найновіший The Apogee (2014).Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Минулого тижня Artem Stepanyuk (вокаліст та ідейний натхненник гурту) святкував свій День Народження. Вітаємо, до речі. То було неформально, в колах друзів, рідних, близьких. Зараз же Артем і команда вб'ють двох зайців одночасно: відсвяткує цю подію гуртом із друзями та однодумцями і вчергове заграє на сцені Кораблика свої улюблені пісні.Гурт «Green Land» створений на базі «колишніх» учнів GARAGE Rock School. Прості люди, які люблять музику. Саме нею вони і хотіли б поділитися з усіма, хто завітає у Кораблик цієї неділі.Пісні відомих гуртів та виконавців, під які можна підтанцьовувати, підспівувати та просто послухати. Музика без кордонів. Без особливої прив'язки до якогось конкретного стилю. Кожен може знайти в музиці «грінлендівців» щось своє! А по завершенню концерту ще дискотечка.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 19:00Що обіцяють: VOVK – це здичавіла суміш пост-хардкору, стоунеру та прогресивного року, що приправлена низкою інших жанрів і стилів. Ідея колективу полягає у еклектичному поєднанні різнопланових музичних ходів, що виплескується барвами на сценічне полотно.Хлопці представлять свій довгоочікуваний дебютний альбом!Fazzer – нова свіжа кров на українській музичній сцені. Смачний хаотик-рок з нальотом півдня.Історія групи така, що в один момент хлопці, через яких пройшли сотні концертів, взяли інструменти і виклали власне бачення сучасної музики.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Циганка Аза» - нове народне шоу театру, де панують кохання, пристрасть, зрада, де зустрілись два світи: український і циганський, наша народна музика і обряди, жагучі циганські романси, пристрасні танці. Цікаве і нетрадиційне оформлення сцени, нетривіальні барвисті костюми, оригінальна музика, написана спеціально для цієї вистави, і як завжди прекрасна гра акторів нашого театру - усе це створює неповторне зачароване дійство. Музична драма на дві дії.Фільм:Жанр: Фантастика, бойовик, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 11:20; 13:40; 14:50; 16:00; 17:10; 18:20; 19:30; 21:15; 23:00Про що фільм: Ви навіть про це не підозрюєте, але існує таємна організація, яка охороняє Землю від різного роду інопланетян і дивних істот. Це Люди в чорному. Як не складно здогадатися, вони майже завжди в чорних ділових костюмах. У них є свої агенти в усіх великих містах на нашій планеті. У кожного з Людей в чорному є нереально круті пушки і приладдя, які допомагають стежити за порядком на Землі, щоб інопланетяни не турбували людей. Час від часу там навіть проводиться набір новачків - так в пару до Агента Н потрапила Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, адже це так весело стріляти по монстрам. Буде багато драйву.Фільм:Жанр: СімейнийМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 17:50; 20:00Про що фільм: Зворушлива історія за мотивами світового бестселера «Життя і мета собаки» отримає продовження. Доля подарує відважному псу Бейлі нову мету - стати справжнім другом і захисником для внучки свого господаря Ітана. Захоплююча пригода про любов і дружбу, відданость і надію в неймовірній історії на всі часи.Фільм:Жанр: Трилер, криміналМісце: «Premier City»Початок: 20:40Про що фільм: Офіцер поліції Копенгагена прагне помститися за смерть напарника від руки якогось Імрана. Полювання на вбивцю він веде в компанії з коханкою загиблого колеги. Однак обидва вони стають жертвами агента ЦРУ, який підставив Імрана.