У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 13 червня близько 11:30.



Наразі обставини, за яких трапилась ДТП – невідомі.



Однак зі слів свідків аварії, водія автомобіля Renault із перевернутого транспортного засобу діставали рятувальники.



Їхня машина знаходиться наразі на місці ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля заводу «Кромберг і Шуберт» перекинувся автомобіль марки Renault Trafic.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.Зі слів очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 13 червня близько 11:30.Наразі обставини, за яких трапилась ДТП – невідомі.Однак зі слів свідків аварії, водія автомобіля Renault із перевернутого транспортного засобу діставали рятувальники.Їхня машина знаходиться наразі на місці ДТП.

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