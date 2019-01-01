вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО

У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
У Луцьку біля заводу «Кромберг і Шуберт» перекинувся автомобіль марки Renault Trafic.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

Зі слів очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 13 червня близько 11:30.

Наразі обставини, за яких трапилась ДТП – невідомі.

Однак зі слів свідків аварії, водія автомобіля Renault із перевернутого транспортного засобу діставали рятувальники.

Їхня машина знаходиться наразі на місці ДТП.

У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
Сьогодні, 12:04
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО У Луцьку автомобіль влетів у маршрутку: винуватець кинув машину і втік. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Дитина, яку збила автівка у Луцьку на Молоді, знаходиться в реанімації Дитина, яку збила автівка у Луцьку на Молоді, знаходиться в реанімації
12 червень, 16:37
У Луцьку зіткнулись два автомобілі: деталі аварії У Луцьку зіткнулись два автомобілі: деталі аварії
12 червень, 11:43
Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО Аварія у Луцьку: дорогу не поділили бус і позашляховик. ФОТО. ВІДЕО
12 червень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
 0
Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
Сьогодні, 12:04
 0
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
Сьогодні, 11:49
 0
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
 0
Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿