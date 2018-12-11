Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
Сьогодні, 12:04
На Волині засудили чоловіка за умисне вбивство 27-річного чоловіка
Нагадаємо, в листопаді минулого року в Нововолинську під час пиятики 27-річний місцевий житель вкоротив віку 64-річному волинянину та завдав тяжких тілесних ушкоджень, ще одному жителю міста, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вироком Нововолинського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів цих злочинів та призначено покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Нагадаємо, в листопаді минулого року в Нововолинську під час пиятики 27-річний місцевий житель вкоротив віку 64-річному волинянину та завдав тяжких тілесних ушкоджень, ще одному жителю міста, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вироком Нововолинського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів цих злочинів та призначено покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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