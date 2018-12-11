вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка

Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
На Волині засудили чоловіка за умисне вбивство 27-річного чоловіка

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Нововолинську під час пиятики 27-річний місцевий житель вкоротив віку 64-річному волинянину та завдав тяжких тілесних ушкоджень, ще одному жителю міста, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вироком Нововолинського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів цих злочинів та призначено покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь, пиятика, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
Сьогодні, 12:04
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Волинянин палицею забив односельця Волинянин палицею забив односельця
25 квітень, 12:26
Резонансне вбивство молодого хлопця у Луцьку: винні досі не покарані. ВІДЕО Резонансне вбивство молодого хлопця у Луцьку: винні досі не покарані. ВІДЕО
18 січень, 18:02
Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного
17 січень, 17:17
На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина
11 грудень, 2018, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
 0
Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
Сьогодні, 12:04
 0
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
Сьогодні, 11:49
 0
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
 0
Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿