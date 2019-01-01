У Луцьку атовцю на будівництві відірвало ногу
Сьогодні, 12:39
У Луцьку на будівництві житлового комплексу в районі 40-кварталу стався нещасний випадок. Внаслідок падіння залізобетонної плити травмувався працівник, 1975 року народження. Будівельнику відірвало ногу.
Про це «Віснику+К» стало відомо з власних джерел.
Кажуть, що чоловік тривалий час був в АТО, звідки повернувся цілим і неушкодженим.
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Про це «Віснику+К» стало відомо з власних джерел.
Кажуть, що чоловік тривалий час був в АТО, звідки повернувся цілим і неушкодженим.
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