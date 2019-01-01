У Луцьку атовцю на будівництві відірвало ногу





Про це



Кажуть, що чоловік тривалий час був в АТО, звідки повернувся цілим і неушкодженим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на будівництві житлового комплексу в районі 40-кварталу стався нещасний випадок. Внаслідок падіння залізобетонної плити травмувався працівник, 1975 року народження. Будівельнику відірвало ногу.Про це «Віснику+К» стало відомо з власних джерел.Кажуть, що чоловік тривалий час був в АТО, звідки повернувся цілим і неушкодженим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію