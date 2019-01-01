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У Луцьку атовцю на будівництві відірвало ногу

У Луцьку атовцю на будівництві відірвало ногу
У Луцьку на будівництві житлового комплексу в районі 40-кварталу стався нещасний випадок. Внаслідок падіння залізобетонної плити травмувався працівник, 1975 року народження. Будівельнику відірвало ногу.

Про це «Віснику+К» стало відомо з власних джерел.

Кажуть, що чоловік тривалий час був в АТО, звідки повернувся цілим і неушкодженим.

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Теги: травма
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