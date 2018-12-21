В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця

В Індії померіз села В’язівне Любешівського району, котрий мав важку ваду серця, не дочекавшись пересадки органу.Про це написав на своїй сторінці у facebook, - пише газета "Нове життя".У його дописі йдеться: «Сьогодні вранці пішов із життя Назар Балик. Йому було лише 15 років. Дитина ще... Він так і не дочекався свого нового серця і далекій Індії. Вічна пам'ять. Щирі співчуття мамі та рідним. Я ніколи не забуду як мама Назара записувала відео і просила у держави врятувати сина. А держава в особі чиновників просто "відморозилась".Зазначається, що Назар жив в Індії рік разом з мамою в очікуванні того, що для нього знайдеться серце, але не дочекався.