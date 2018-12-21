вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця

В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця
В Індії помер Назар Балик із села В’язівне Любешівського району, котрий мав важку ваду серця, не дочекавшись пересадки органу.

Про це написав на своїй сторінці у facebook Юрій Андреєв, - пише газета "Нове життя".

У його дописі йдеться: «Сьогодні вранці пішов із життя Назар Балик. Йому було лише 15 років. Дитина ще... Він так і не дочекався свого нового серця і далекій Індії. Вічна пам'ять. Щирі співчуття мамі та рідним. Я ніколи не забуду як мама Назара записувала відео і просила у держави врятувати сина. А держава в особі чиновників просто "відморозилась".

Зазначається, що Назар жив в Індії рік разом з мамою в очікуванні того, що для нього знайдеться серце, але не дочекався.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: серце, смерть, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці та ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку внаслідок аварії постраждали двоє дітей
Сьогодні, 13:51
Знайшли неповнолітню волинянку, яка поїхала в Луцьк і не повернулася
Сьогодні, 13:33
В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця
Сьогодні, 13:16
Полуниця замість польської трускавки: скільки заробляють на ягодах в селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці та ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт
14 квітень, 04:43
Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка Волинянин вантажівкою на смерть переїхав чоловіка
12 березень, 11:28
Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині
21 грудень, 2018, 11:50
Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході Розповіли про обставини загибелі лучанина на Сході
26 листопад, 2018, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій, який спричинив автотрощу поблизу Луцька, був п'яним
Сьогодні, 13:54
 0
У Луцьку внаслідок аварії постраждали двоє дітей
Сьогодні, 13:51
 0
Знайшли неповнолітню волинянку, яка поїхала в Луцьк і не повернулася
Сьогодні, 13:33
 0
В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця
Сьогодні, 13:16
 0
Полуниця замість польської трускавки: скільки заробляють на ягодах в селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿