В Індії помер 15-річний волинянин, який чекав на пересадку серця
Сьогодні, 13:16
В Індії помер Назар Балик із села В’язівне Любешівського району, котрий мав важку ваду серця, не дочекавшись пересадки органу.
Про це написав на своїй сторінці у facebook Юрій Андреєв, - пише газета "Нове життя".
У його дописі йдеться: «Сьогодні вранці пішов із життя Назар Балик. Йому було лише 15 років. Дитина ще... Він так і не дочекався свого нового серця і далекій Індії. Вічна пам'ять. Щирі співчуття мамі та рідним. Я ніколи не забуду як мама Назара записувала відео і просила у держави врятувати сина. А держава в особі чиновників просто "відморозилась".
Зазначається, що Назар жив в Індії рік разом з мамою в очікуванні того, що для нього знайдеться серце, але не дочекався.
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Про це написав на своїй сторінці у facebook Юрій Андреєв, - пише газета "Нове життя".
У його дописі йдеться: «Сьогодні вранці пішов із життя Назар Балик. Йому було лише 15 років. Дитина ще... Він так і не дочекався свого нового серця і далекій Індії. Вічна пам'ять. Щирі співчуття мамі та рідним. Я ніколи не забуду як мама Назара записувала відео і просила у держави врятувати сина. А держава в особі чиновників просто "відморозилась".
Зазначається, що Назар жив в Індії рік разом з мамою в очікуванні того, що для нього знайдеться серце, але не дочекався.
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