Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Черників клуб, бібліотека
с. Черників, вул.:Прикордонна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 226
с.Смолява 09:00-17:00 Смолявська сільська рада Адмінприміщення
ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду"
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Смолявська сільська рада Башня-1
Смолявська сільська рада Башня-бригада
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
СФГ "Нива" зерносклад с. Смолява:
вул. Лесі Українки 5, 7
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№142 з для чистки траси ПЛ
9:30-15:30 с.Іванівка хутір
2 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП№170 для заміни опор ПЛ
9:30-17:00 с.Заболотці вул.Уткіна 1-36
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПС №39 «ПОВОРСЬК» ПЛ – 10 кВ Л.39-01, Л.39-02, Л.39-03,
Л.39-05, Л.39-08,
Л.39-10, Л.39-11,
Л.39-12, Л.39-13,
Л.39-14
9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт", С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква,СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне)
ФГ"Ставеччина", Ковельське МТМО (ФАП Байківці), СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1", СФГ"Край"
С/Р Мельниця, Ковельське МТМО (ФАП Мирин), ФОП Білець О.Т.
ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)
ТзОВ "В.Прометей",
ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А.
ФОП Горинович В.П.,
С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗ
СТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд",
Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.,
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Тублікарня
ФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.,ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки),СТзОВ "Васюти", С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С. с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
2. ПС №74 «Сільце»
ПЛ-10кВ Л.74-01,
Л.74-04, Л.74-06,
Л.74-09, Л.74-10 9:00-17:00 Голобське споживче товариство
ТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДА
С/Р Велицьк, СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфарм», Ковельське Райво
С/Р Велицьк, ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І., ФОП Польчук А.Ф.
СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П., С/Р Сільце
Ковельське МТМО (ФАП Сільце)
СВК "Берізка", ПАТ"Укртелеком"
Ковельське МТМО (ФАП Підліси)
ФОП Філіпчук В.В.,
Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)
С/Р Сільце, Церква с.Угли, ДП"Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.
ФОП Горинович В.П., С/Р Підріжжя
ФОП Чих В.Я., Громада ХВЄ Підріжжя
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Польчук П. А.
ТзОВ "ТРК-2013", Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська) с.Жмудче
с.Велицьк
с.Кухари
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Сільце
с.Угли
с.Кашівка
с.Підріжжя
с.Рудка Миринська
3. ПЛ-0,4кВ віл КТП №642 9:00-17:00 с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. КТП-262 9:30-17:00 ФОП Никитюк Тетяна Семенівна, Свято-Казанська Церква с. Баківці, ФАП, Полонківське споживче товариство. с. Баківці вул. Заводська, Зарічна, Ч. Хреста.
2. КТП-578 10:00-17:00 ФОП Момот Леонід Володимирович с. Рованці вул. Проектна, Шевченка.
3. КТП-621 10:00-16:00 с. Рованці вул Вишнева, Миру, Ів.Франка.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП156 9:00-17:00
сХворостів
2 ПЛ 04кВ КТП492
9:00-17:00
сОлеськ
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2 09:00-17:00 Аптека, Ощадбанк, Луцьксантехмонтаж, магазини: Явір, Практик, Одяг; ПП Саммоторс, павільйон Насіннячко м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 62
вул.Східна, 55-80
б-р Шевченка, 36-40
Ратнівський район
1 КТП-198 10:00 - 16:00 с. Видраниця: ФОП Семенчук Юлія Миколаївна;
АТ"Укртрансгаз", філія УМГ "Львівтрансгаз" с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-239 л-2 9:00-17:00 с.Любохини вул.Гребля
2 КТП-128 9:00-17:00 Будинок культури.Моб.зв"язок "Ккиївстар" с.Смідин.
3 ЗТП-100 12:00-17:00 Школа№2.Ринок.Магазин.Будинок культури.Податкова.ДАІ.КРУ.Паспортний стіл.Бар-магазин.Військомат..Магазин.База.буд. матеріалів.Райспоживспілка Ст. Вижва.
.вул Незалежності. Вишнева. Ярощука. Пл. Миру
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-42-02
Від ПС до ЛР-89
КТП-135
09:00-15:30
ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани
2 ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-13
КТП-367А
КТП-255
КТП-198
КТП-358
КТП-272
ЗТП-194
КТП-193
КТП-13 09:00-15:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
3 09:00-15:30
Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-111 Л-4 10:00-15:00
Ружинська с/р – школа, клуб, котельня, ФАП, церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-368 10:00-15:00
с.Городилець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Черників клуб, бібліотека
с. Черників, вул.:Прикордонна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 226
с.Смолява 09:00-17:00 Смолявська сільська рада Адмінприміщення
ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду"
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Смолявська сільська рада Башня-1
Смолявська сільська рада Башня-бригада
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
СФГ "Нива" зерносклад с. Смолява:
вул. Лесі Українки 5, 7
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№142 з для чистки траси ПЛ
9:30-15:30 с.Іванівка хутір
2 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП№170 для заміни опор ПЛ
9:30-17:00 с.Заболотці вул.Уткіна 1-36
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПС №39 «ПОВОРСЬК» ПЛ – 10 кВ Л.39-01, Л.39-02, Л.39-03,
Л.39-05, Л.39-08,
Л.39-10, Л.39-11,
Л.39-12, Л.39-13,
Л.39-14
9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт", С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква,СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне)
ФГ"Ставеччина", Ковельське МТМО (ФАП Байківці), СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1", СФГ"Край"
С/Р Мельниця, Ковельське МТМО (ФАП Мирин), ФОП Білець О.Т.
ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)
ТзОВ "В.Прометей",
ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А.
ФОП Горинович В.П.,
С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗ
СТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд",
Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І.
ФОП Колбасюк В.І.,
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Тублікарня
ФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП"
МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О.
ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю.,ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки),СТзОВ "Васюти", С/Р Уховецьк
ФОП Іллюх В.П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С. с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
2. ПС №74 «Сільце»
ПЛ-10кВ Л.74-01,
Л.74-04, Л.74-06,
Л.74-09, Л.74-10 9:00-17:00 Голобське споживче товариство
ТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДА
С/Р Велицьк, СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфарм», Ковельське Райво
С/Р Велицьк, ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І., ФОП Польчук А.Ф.
СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П., С/Р Сільце
Ковельське МТМО (ФАП Сільце)
СВК "Берізка", ПАТ"Укртелеком"
Ковельське МТМО (ФАП Підліси)
ФОП Філіпчук В.В.,
Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)
С/Р Сільце, Церква с.Угли, ДП"Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.
ФОП Горинович В.П., С/Р Підріжжя
ФОП Чих В.Я., Громада ХВЄ Підріжжя
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Польчук П. А.
ТзОВ "ТРК-2013", Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська) с.Жмудче
с.Велицьк
с.Кухари
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Сільце
с.Угли
с.Кашівка
с.Підріжжя
с.Рудка Миринська
3. ПЛ-0,4кВ віл КТП №642 9:00-17:00 с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. КТП-262 9:30-17:00 ФОП Никитюк Тетяна Семенівна, Свято-Казанська Церква с. Баківці, ФАП, Полонківське споживче товариство. с. Баківці вул. Заводська, Зарічна, Ч. Хреста.
2. КТП-578 10:00-17:00 ФОП Момот Леонід Володимирович с. Рованці вул. Проектна, Шевченка.
3. КТП-621 10:00-16:00 с. Рованці вул Вишнева, Миру, Ів.Франка.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП156 9:00-17:00
сХворостів
2 ПЛ 04кВ КТП492
9:00-17:00
сОлеськ
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2 09:00-17:00 Аптека, Ощадбанк, Луцьксантехмонтаж, магазини: Явір, Практик, Одяг; ПП Саммоторс, павільйон Насіннячко м.Нововолинськ
вул.Кобзаря, 62
вул.Східна, 55-80
б-р Шевченка, 36-40
Ратнівський район
1 КТП-198 10:00 - 16:00 с. Видраниця: ФОП Семенчук Юлія Миколаївна;
АТ"Укртрансгаз", філія УМГ "Львівтрансгаз" с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1 КТП-239 л-2 9:00-17:00 с.Любохини вул.Гребля
2 КТП-128 9:00-17:00 Будинок культури.Моб.зв"язок "Ккиївстар" с.Смідин.
3 ЗТП-100 12:00-17:00 Школа№2.Ринок.Магазин.Будинок культури.Податкова.ДАІ.КРУ.Паспортний стіл.Бар-магазин.Військомат..Магазин.База.буд. матеріалів.Райспоживспілка Ст. Вижва.
.вул Незалежності. Вишнева. Ярощука. Пл. Миру
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-42-02
Від ПС до ЛР-89
КТП-135
09:00-15:30
ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани
2 ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-13
КТП-367А
КТП-255
КТП-198
КТП-358
КТП-272
ЗТП-194
КТП-193
КТП-13 09:00-15:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
3 09:00-15:30
Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-111 Л-4 10:00-15:00
Ружинська с/р – школа, клуб, котельня, ФАП, церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-368 10:00-15:00
с.Городилець
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