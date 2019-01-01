Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Черників клуб, бібліотекас. Черників, вул.:Прикордонна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 226с.Смолява 09:00-17:00 Смолявська сільська рада АдмінприміщенняФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду"КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПСмолявська сільська рада Башня-1Смолявська сільська рада Башня-бригадаПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктСФГ "Нива" зерносклад с. Смолява:вул. Лесі Українки 5, 71 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№142 з для чистки траси ПЛ9:30-15:30 с.Іванівка хутір2 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП№170 для заміни опор ПЛ9:30-17:00 с.Заболотці вул.Уткіна 1-36Інформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПС №39 «ПОВОРСЬК» ПЛ – 10 кВ Л.39-01, Л.39-02, Л.39-03,Л.39-05, Л.39-08,Л.39-10, Л.39-11,Л.39-12, Л.39-13,Л.39-149:00-17:00 СТзОВ"Заповіт", С/Р КозлиничіФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС КозлиничіКовельське Райво (школа Козлиничі)Вол.дирекція УДППЗЦерква,СТзОВ"Пісочне"Св'ято-Михайлівська церкваПАТ"Укртелеком" АТС ПісочнеКовельське Райво (школа Пісочне)С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Пісочне)ФГ"Ставеччина", Ковельське МТМО (ФАП Байківці), СТзОВ ім. І.ФранкаТзОВ "Віра-1", СФГ"Край"С/Р Мельниця, Ковельське МТМО (ФАП Мирин), ФОП Білець О.Т.ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)ТзОВ "В.Прометей",ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"Львівська філія ПрАТ"Київстар"Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А.ФОП Горинович В.П.,С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗСТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Озірне)ТзОВ "Лістрансбуд",Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І.ФОП Колбасюк В.І.,ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТублікарняФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП"МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість"ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О.ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.ФОП Федорук Г.Ю.,ФОП Гриценюк Л.Р.ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р КозлиничіФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки),СТзОВ "Васюти", С/Р УховецькФОП Іллюх В.П., Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП, Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Ткачук Т.С. с.Козлиничіс.Пісочнес.Байківціс.Радошинс.Миринс.Кривлинс.Мельницяс.Поворськс.Ситовичіс.Підріжжяс.Озірнес.Гулівкас.Заячівкас.Ломачанкас.Луківкас.Уховецьк2. ПС №74 «Сільце»ПЛ-10кВ Л.74-01,Л.74-04, Л.74-06,Л.74-09, Л.74-10 9:00-17:00 Голобське споживче товариствоТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДАС/Р Велицьк, СТзОВ "Зоря"Філія ДВТП"Волиньфарм», Ковельське РайвоС/Р Велицьк, ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Киденько О.М.ФОП Максимчук І.І., ФОП Польчук А.Ф.СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.ЄФОП Горинович В.П., С/Р СільцеКовельське МТМО (ФАП Сільце)СВК "Берізка", ПАТ"Укртелеком"Ковельське МТМО (ФАП Підліси)ФОП Філіпчук В.В.,Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)С/Р Сільце, Церква с.Угли, ДП"Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.ФОП Горинович В.П., С/Р ПідріжжяФОП Чих В.Я., Громада ХВЄ ПідріжжяВол.дирекція УДППЗ, ФОП Польчук П. А.ТзОВ "ТРК-2013", Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська) с.Жмудчес.Велицькс.Кухарис.Підлісис.Арсоновичіс.Сільцес.Углис.Кашівкас.Підріжжяс.Рудка Миринська3. ПЛ-0,4кВ віл КТП №642 9:00-17:00 с.ЗеленаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. КТП-262 9:30-17:00 ФОП Никитюк Тетяна Семенівна, Свято-Казанська Церква с. Баківці, ФАП, Полонківське споживче товариство. с. Баківці вул. Заводська, Зарічна, Ч. Хреста.2. КТП-578 10:00-17:00 ФОП Момот Леонід Володимирович с. Рованці вул. Проектна, Шевченка.3. КТП-621 10:00-16:00 с. Рованці вул Вишнева, Миру, Ів.Франка.1 ПЛ 04кВ КТП156 9:00-17:00сХворостів2 ПЛ 04кВ КТП4929:00-17:00сОлеськВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-2 09:00-17:00 Аптека, Ощадбанк, Луцьксантехмонтаж, магазини: Явір, Практик, Одяг; ПП Саммоторс, павільйон Насіннячко м.Нововолинськвул.Кобзаря, 62вул.Східна, 55-80б-р Шевченка, 36-401 КТП-198 10:00 - 16:00 с. Видраниця: ФОП Семенчук Юлія Миколаївна;АТ"Укртрансгаз", філія УМГ "Львівтрансгаз" с. Видраниця1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)1 КТП-239 л-2 9:00-17:00 с.Любохини вул.Гребля2 КТП-128 9:00-17:00 Будинок культури.Моб.зв"язок "Ккиївстар" с.Смідин.3 ЗТП-100 12:00-17:00 Школа№2.Ринок.Магазин.Будинок культури.Податкова.ДАІ.КРУ.Паспортний стіл.Бар-магазин.Військомат..Магазин.База.буд. матеріалів.Райспоживспілка Ст. Вижва..вул Незалежності. Вишнева. Ярощука. Пл. Миру1 ПЛ-10кВ Л-42-02Від ПС до ЛР-89КТП-13509:00-15:30ТзОВ «ВВ-Агро» - магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани2 ПЛ-10кВ Л-25-01Від ЛР-83 до КТП-13КТП-367АКТП-255КТП-198КТП-358КТП-272ЗТП-194КТП-193КТП-13 09:00-15:30Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків3 09:00-15:30Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва4 ПЛ-0,4кВКТП-111 Л-4 10:00-15:00Ружинська с/р – школа, клуб, котельня, ФАП, церква, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин с.Городилець5 ПЛ-0,4кВКТП-368 10:00-15:00с.Городилець