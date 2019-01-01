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У Луцьку внаслідок аварії постраждали двоє дітей

У Луцьку внаслідок аварії постраждали двоє дітей
Учора, 12 червня, близько 14 години на проспекті Відродження у Луцьку автомобіль Opel Vivaro під керуванням 36-річного жителя обласного центру зіткнувся з автомобілем Mercedes.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали 9-річний та 7-річна пасажири Opel Vivaro. Їх не госпіталізували.

Також дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися у Любешівському, Турійському, та Старовижівському районах.

Зауважимо, що загалом протягом минулої доби на території області сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

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Теги: аварія, Луцьк, діти
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