У Луцьку внаслідок аварії постраждали двоє дітей





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали 9-річний та 7-річна пасажири Opel Vivaro. Їх не госпіталізували.



Також дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися у Любешівському, Турійському, та Старовижівському районах.



Зауважимо, що загалом протягом минулої доби на території області сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 червня, близько 14 години на проспекті Відродження у Луцьку автомобіль Opel Vivaro під керуванням 36-річного жителя обласного центру зіткнувся з автомобілем Mercedes.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали 9-річний та 7-річна пасажири Opel Vivaro. Їх не госпіталізували.Також дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися у Любешівському, Турійському, та Старовижівському районах.Зауважимо, що загалом протягом минулої доби на території області сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

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