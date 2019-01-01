Водій, який спричинив автотрощу поблизу Луцька, був п'яним

На автодорозі поблизу села Копачівка Рожищенського району автомобіль Skoda під час здійснення обгону зіткнувся із трьома автомбілями. У ДТП постраждали дві особи.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 12 червня, по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Skoda в стані алкогольного сп’яніння перебував 28-річний житель Луцька.Під час виконання маневру обгону, водій допустив зіткнення з попутними автомобілем Mercedes, причепом вантажівки КамАЗ та зустрічним автомобілем Volkswagen.Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen з’їхав з дороги та перевернувся.Його водія, 36-річного жителя Луцька, госпіталізували. Травмувався у ДТП також і водій автомобіля Skoda, його не госпіталізовували.Транспортний засіб поліцейські затримали. Встановлено, що автомобілем Mercedes керував 42-річний житель Рожищенського району, а за кермом вантажівки «КамАЗ» перебував 58-річний лучанин.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рожищенського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.