На Волині джип врізався в дерево: водій – в реанімації





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Поліцейські попередньо встановили, що водій, 27-річний житель цього ж району, перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.



Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.



Поліція Волині за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочала кримінальне провадження та проводить досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 11 червня, пізно ввечері в селі Гірники Ратнівського району на вулиці Шевченка автомобіль Jeep Grand Cherokee врізався у придорожнє дерево.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські попередньо встановили, що водій, 27-річний житель цього ж району, перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.Поліція Волині за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочала кримінальне провадження та проводить досудове розслідування.

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