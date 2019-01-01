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На Волині джип врізався в дерево: водій – в реанімації

На Волині джип врізався в дерево: водій – в реанімації
У вівторок, 11 червня, пізно ввечері в селі Гірники Ратнівського району на вулиці Шевченка автомобіль Jeep Grand Cherokee врізався у придорожнє дерево.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські попередньо встановили, що водій, 27-річний житель цього ж району, перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.

Поліція Волині за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочала кримінальне провадження та проводить досудове розслідування.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, джип, реанімація
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