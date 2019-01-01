Чоловіка луцької адвокатки жорстоко побив тренер зі змішаних бойових мистецтв
Сьогодні, 14:17
Чоловіка, якого підозрюють в побитті луцького громадського діяча, чоловіка адвокатки Яни Чуріної Ігоря Кінаха, взяли під варту на два місяці. Чоловік – тренер зі змішаних бойових мистецтв, мав судимість.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Громадського діяча Ігоря Кінаха, сім’ї якого нещодавно спалили два автомобілі, жорстоко побили в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку. Інцидент трапився 23 квітня близько 23:10.
Зі слів його дружини, адвокатки Яни Чуріної, чоловік йшов додому від автостоянки, яка знаходиться в районі мосту поблизу повороту на вулицю Рівненську. Побиття відбулось на залізничних коліях, в той час чоловік говорив з дружиною по телефону.
Нападників було декілька, били, ймовірно, битою або арматурою. В чоловіка зламаний череп, вибиті зуби, численні забої.
Слідство встановило, що підозрюваним у побитті є тренер зі змішаних бойових мистецтв, раніше судимий Сергій П. Під час судового засідання 12 червня йому обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою, терміном на 2 місяці без права внесення застави.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
Громадського діяча Ігоря Кінаха, сім’ї якого нещодавно спалили два автомобілі, жорстоко побили в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку. Інцидент трапився 23 квітня близько 23:10.
Зі слів його дружини, адвокатки Яни Чуріної, чоловік йшов додому від автостоянки, яка знаходиться в районі мосту поблизу повороту на вулицю Рівненську. Побиття відбулось на залізничних коліях, в той час чоловік говорив з дружиною по телефону.
Нападників було декілька, били, ймовірно, битою або арматурою. В чоловіка зламаний череп, вибиті зуби, численні забої.
Слідство встановило, що підозрюваним у побитті є тренер зі змішаних бойових мистецтв, раніше судимий Сергій П. Під час судового засідання 12 червня йому обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою, терміном на 2 місяці без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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