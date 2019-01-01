Чоловіка луцької адвокатки жорстоко побив тренер зі змішаних бойових мистецтв

побитті луцького громадського діяча, чоловіка адвокатки Яни Чуріної Ігоря Кінаха, взяли під варту на два місяці. Чоловік – тренер зі змішаних бойових мистецтв, мав судимість.



Про це повідомляють



Громадського діяча Ігоря Кінаха, сім’ї якого нещодавно спалили два автомобілі, жорстоко побили в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку. Інцидент трапився 23 квітня близько 23:10.



Зі слів його дружини, адвокатки Яни Чуріної, чоловік йшов додому від автостоянки, яка знаходиться в районі мосту поблизу повороту на вулицю Рівненську. Побиття відбулось на залізничних коліях, в той час чоловік говорив з дружиною по телефону.



Нападників було декілька, били, ймовірно, битою або арматурою. В чоловіка зламаний череп, вибиті зуби, численні забої.



Слідство встановило, що підозрюваним у побитті є тренер зі змішаних бойових мистецтв, раніше судимий Сергій П. Під час судового засідання 12 червня йому обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою, терміном на 2 місяці без права внесення застави.

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