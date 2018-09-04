Витягла на простирадлах 52 людини: героїчна історія медсестри, що загинула в пожежі у психлікарні

Юлія Нікітіна врятувала під час пожежі 52 людини.



Про її вчинок розповіла Катерина Ножевнікова на сторінці у Facebook, - пише



"Юля витягла на ковдрах і простирадлах 52 людини з відділення. На собі, у буквальному сенсі слова. Багато бачила в стрічці про те, "хто винен", "посадити всіх", "ОДА не дала грошей" і лише кілька постів про саму Юлю. Ось так живе людина, тихо живе і робить нехитру і, здається, неважливу роботу. А потім виявляється, що все її життя - це був шлях до подвигу", - написала вона.



У мережі також згадали про загиблу медсестру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медсестра психіатричної лікарні в Одесіврятувала під час пожежі 52 людини.Про її вчинок розповілана сторінці у Facebook, - пише Gazeta.ua "Юля витягла на ковдрах і простирадлах 52 людини з відділення. На собі, у буквальному сенсі слова. Багато бачила в стрічці про те, "хто винен", "посадити всіх", "ОДА не дала грошей" і лише кілька постів про саму Юлю. Ось так живе людина, тихо живе і робить нехитру і, здається, неважливу роботу. А потім виявляється, що все її життя - це був шлях до подвигу", - написала вона.У мережі також згадали про загиблу медсестру.

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