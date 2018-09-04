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Витягла на простирадлах 52 людини: героїчна історія медсестри, що загинула в пожежі у психлікарні

Витягла на простирадлах 52 людини: героїчна історія медсестри, що загинула в пожежі у психлікарні
Медсестра психіатричної лікарні в Одесі Юлія Нікітіна врятувала під час пожежі 52 людини.

Про її вчинок розповіла Катерина Ножевнікова на сторінці у Facebook, - пише Gazeta.ua.

"Юля витягла на ковдрах і простирадлах 52 людини з відділення. На собі, у буквальному сенсі слова. Багато бачила в стрічці про те, "хто винен", "посадити всіх", "ОДА не дала грошей" і лише кілька постів про саму Юлю. Ось так живе людина, тихо живе і робить нехитру і, здається, неважливу роботу. А потім виявляється, що все її життя - це був шлях до подвигу", - написала вона.

У мережі також згадали про загиблу медсестру.



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Теги: пожежа, Одеса
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