Назвали популярні марки автомобілів в Україні*
Сьогодні, 15:14
Динаміка продажу нових й вживаних авто в Україні свідчить про те, що покупці попитом сформували тенденцію щодо переваг певних торгових марок машин, які кожен рік потрапляють на перші сходинки рейтингів.
Ринок нових авто
За підсумками 2018 року, як і в минулі роки, першість утримують представники азіатських виробників, а саме KIA і Toyota. Кожна марка має свою історію успіху. KIA вражає покупців доволі стабільною та невисокою ціною, коли для покупця важливі такі характеристики, як практичність, економічність та невибагливість в користуванні. Щодо Toyota, то бренд відомий своєю високою надійністю, що є чи не головним чинником при виборі авто. Свою першість Toyota здобула не тільки завдяки бюджетній моделі Corolla і бізнес-седана Camry, а й позашляховику Land Cruiser, який є прикладом в своєму класі та попит на який в Україні утримується на високому стабільному рівні.
Серед європейських марок покупці звертають свою увагу на Renault, Volkswagen і Skoda, які пропонують широкий модельний ряд та різну цінову політику. Якщо порівнювати типи кузова, то серед європейців перші місця з продажів утримають седани, а ось азіатські виробники продають більше кросоверів та позашляховиків.
Тенденції на ринку вживаних авто
А ось тут ситуація трохи інша. Згідно з інформацією з різних офіційних джерел в десятку найпопулярніших марок на вторинному ринку увійшов лише один представник Азії - Mazda та два вітчизняних - Daewoo і Chevrolet.
На всіх інших місцях розташовані лише представники Європи, де лідером вже довгі роки є Volkswagen. Якщо аналізувати не тільки марки, а й типи кузова, то більшою популярністю користуються седани та універсали, що дещо контрастує з ринком нових автомобілів.
Чому виник дисбаланс?
Експерти не можуть чітко визначити причину. Можливо, це сталось через меншу вартість седанів та універсалів, можливо, більш дорогі моделі клієнти воліють купувати новими.
У будь-якому випадку перед покупкою автомобіля необхідно провести його детальний огляд і отримати повну інформацію про всі пошкодження та недоліки, про які не розкажуть продавці. Щоб бути повністю впевненим у своїй покупці, зверніться в carVertical, де отримаєте повні дані про історію автомобіля.
Увівши VIN-код машини, ви отримаєте всю інформацію про попередніх власників, країни реєстрації, поломки, участі в ДТП і т.п. Ви зможете подивитися реальні світлини моделі в різні періоди часу, що дозволить оцінити зовнішній стан.
Вся надана інформація є актуальною і достовірною, так як її джерелами є незалежні приватні та державні компанії, а технологія блокчейн, яку використовує сервіс, не передбачає можливість втручання для зміни будь-якої інформації.
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Ринок нових авто
За підсумками 2018 року, як і в минулі роки, першість утримують представники азіатських виробників, а саме KIA і Toyota. Кожна марка має свою історію успіху. KIA вражає покупців доволі стабільною та невисокою ціною, коли для покупця важливі такі характеристики, як практичність, економічність та невибагливість в користуванні. Щодо Toyota, то бренд відомий своєю високою надійністю, що є чи не головним чинником при виборі авто. Свою першість Toyota здобула не тільки завдяки бюджетній моделі Corolla і бізнес-седана Camry, а й позашляховику Land Cruiser, який є прикладом в своєму класі та попит на який в Україні утримується на високому стабільному рівні.
Серед європейських марок покупці звертають свою увагу на Renault, Volkswagen і Skoda, які пропонують широкий модельний ряд та різну цінову політику. Якщо порівнювати типи кузова, то серед європейців перші місця з продажів утримають седани, а ось азіатські виробники продають більше кросоверів та позашляховиків.
Тенденції на ринку вживаних авто
А ось тут ситуація трохи інша. Згідно з інформацією з різних офіційних джерел в десятку найпопулярніших марок на вторинному ринку увійшов лише один представник Азії - Mazda та два вітчизняних - Daewoo і Chevrolet.
На всіх інших місцях розташовані лише представники Європи, де лідером вже довгі роки є Volkswagen. Якщо аналізувати не тільки марки, а й типи кузова, то більшою популярністю користуються седани та універсали, що дещо контрастує з ринком нових автомобілів.
Чому виник дисбаланс?
Експерти не можуть чітко визначити причину. Можливо, це сталось через меншу вартість седанів та універсалів, можливо, більш дорогі моделі клієнти воліють купувати новими.
У будь-якому випадку перед покупкою автомобіля необхідно провести його детальний огляд і отримати повну інформацію про всі пошкодження та недоліки, про які не розкажуть продавці. Щоб бути повністю впевненим у своїй покупці, зверніться в carVertical, де отримаєте повні дані про історію автомобіля.
Увівши VIN-код машини, ви отримаєте всю інформацію про попередніх власників, країни реєстрації, поломки, участі в ДТП і т.п. Ви зможете подивитися реальні світлини моделі в різні періоди часу, що дозволить оцінити зовнішній стан.
Вся надана інформація є актуальною і достовірною, так як її джерелами є незалежні приватні та державні компанії, а технологія блокчейн, яку використовує сервіс, не передбачає можливість втручання для зміни будь-якої інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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