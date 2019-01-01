Назвали популярні марки автомобілів в Україні*





Ринок нових авто



За підсумками 2018 року, як і в минулі роки, першість утримують представники азіатських виробників, а саме KIA і Toyota. Кожна марка має свою історію успіху. KIA вражає покупців доволі стабільною та невисокою ціною, коли для покупця важливі такі характеристики, як практичність, економічність та невибагливість в користуванні. Щодо Toyota, то бренд відомий своєю високою надійністю, що є чи не головним чинником при виборі авто. Свою першість Toyota здобула не тільки завдяки бюджетній моделі Corolla і бізнес-седана Camry, а й позашляховику Land Cruiser, який є прикладом в своєму класі та попит на який в Україні утримується на високому стабільному рівні.



Серед європейських марок покупці звертають свою увагу на Renault, Volkswagen і Skoda, які пропонують широкий модельний ряд та різну цінову політику. Якщо порівнювати типи кузова, то серед європейців перші місця з продажів утримають седани, а ось азіатські виробники продають більше кросоверів та позашляховиків.



Тенденції на ринку вживаних авто



А ось тут ситуація трохи інша. Згідно з інформацією з різних офіційних джерел в десятку найпопулярніших марок на вторинному ринку увійшов лише один представник Азії - Mazda та два вітчизняних - Daewoo і Chevrolet.



На всіх інших місцях розташовані лише представники Європи, де лідером вже довгі роки є Volkswagen. Якщо аналізувати не тільки марки, а й типи кузова, то більшою популярністю користуються седани та універсали, що дещо контрастує з ринком нових автомобілів.



Чому виник дисбаланс?



Експерти не можуть чітко визначити причину. Можливо, це сталось через меншу вартість седанів та універсалів, можливо, більш дорогі моделі клієнти воліють купувати новими.



У будь-якому випадку перед покупкою автомобіля необхідно провести його детальний огляд і отримати повну інформацію про всі пошкодження та недоліки, про які не розкажуть продавці. Щоб бути повністю впевненим у своїй покупці, зверніться в



Увівши



Вся надана інформація є актуальною і достовірною, так як її джерелами є незалежні приватні та державні компанії, а технологія блокчейн, яку використовує сервіс, не передбачає можливість втручання для зміни будь-якої інформації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Динаміка продажу нових й вживаних авто в Україні свідчить про те, що покупці попитом сформували тенденцію щодо переваг певних торгових марок машин, які кожен рік потрапляють на перші сходинки рейтингів.За підсумками 2018 року, як і в минулі роки, першість утримують представники азіатських виробників, а саме KIA і Toyota. Кожна марка має свою історію успіху. KIA вражає покупців доволі стабільною та невисокою ціною, коли для покупця важливі такі характеристики, як практичність, економічність та невибагливість в користуванні. Щодо Toyota, то бренд відомий своєю високою надійністю, що є чи не головним чинником при виборі авто. Свою першість Toyota здобула не тільки завдяки бюджетній моделі Corolla і бізнес-седана Camry, а й позашляховику Land Cruiser, який є прикладом в своєму класі та попит на який в Україні утримується на високому стабільному рівні.Серед європейських марок покупці звертають свою увагу на Renault, Volkswagen і Skoda, які пропонують широкий модельний ряд та різну цінову політику. Якщо порівнювати типи кузова, то серед європейців перші місця з продажів утримають седани, а ось азіатські виробники продають більше кросоверів та позашляховиків.А ось тут ситуація трохи інша. Згідно з інформацією з різних офіційних джерел в десятку найпопулярніших марок на вторинному ринку увійшов лише один представник Азії - Mazda та два вітчизняних - Daewoo і Chevrolet.На всіх інших місцях розташовані лише представники Європи, де лідером вже довгі роки є Volkswagen. Якщо аналізувати не тільки марки, а й типи кузова, то більшою популярністю користуються седани та універсали, що дещо контрастує з ринком нових автомобілів.Експерти не можуть чітко визначити причину. Можливо, це сталось через меншу вартість седанів та універсалів, можливо, більш дорогі моделі клієнти воліють купувати новими.У будь-якому випадку перед покупкою автомобіля необхідно провести його детальний огляд і отримати повну інформацію про всі пошкодження та недоліки, про які не розкажуть продавці. Щоб бути повністю впевненим у своїй покупці, зверніться в carVertical , де отримаєте повні дані про історію автомобіля.Увівши VIN-код машини , ви отримаєте всю інформацію про попередніх власників, країни реєстрації, поломки, участі в ДТП і т.п. Ви зможете подивитися реальні світлини моделі в різні періоди часу, що дозволить оцінити зовнішній стан.Вся надана інформація є актуальною і достовірною, так як її джерелами є незалежні приватні та державні компанії, а технологія блокчейн, яку використовує сервіс, не передбачає можливість втручання для зміни будь-якої інформації.

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