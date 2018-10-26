У Луцьку молодик збрехав поліції, що його викрали та вивезли в ліс
Сьогодні, 14:58
Учора, 12 червнядо до поліції надійшло повідомлення про викрадення в Луцьку людини.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Повідомлення надійшло близько опівночі, від 24-річного лучанина. З його слів, невідомі в парку відпочинку надягли йому мішок на голову, силоміць посадили в автомобіль та відвезли у ліс поблизу міста Ківерці. Там його наче побили та відібрали мобільний телефон і документи.
Під час спілкування поліцейських із заявником з’ясувалося, що повідомлення про його викрадення не відповідає дійсності.
Факт скоєння такого злочину не підтвердився, а мобільний телефон, як з’ясували поліцейські, заявник здав у ломбард.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу.
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На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Повідомлення надійшло близько опівночі, від 24-річного лучанина. З його слів, невідомі в парку відпочинку надягли йому мішок на голову, силоміць посадили в автомобіль та відвезли у ліс поблизу міста Ківерці. Там його наче побили та відібрали мобільний телефон і документи.
Під час спілкування поліцейських із заявником з’ясувалося, що повідомлення про його викрадення не відповідає дійсності.
Факт скоєння такого злочину не підтвердився, а мобільний телефон, як з’ясували поліцейські, заявник здав у ломбард.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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