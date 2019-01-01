У Луцьку чоловік, якого пограбували на Єршова, потрапив до лікарні

У вівторок, 11 червня, у приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні з тілесними ушкодження доставили 40-річного жителя обласного центру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські встановили, що ввечері на вулиці Єршова у Луцьку його побили та пограбували. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон Nokia та сумку.У вчиненні пограбування співробітники кримінальної поліції викрили 26-річного місцевого жителя. До слова, чоловіка у минулому вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.