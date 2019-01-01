Дід відомих братів-боксерів Кличків працював на Волині

Радіон Кличко служив начальником паспортного відділення міліції міста Любомль.



Про це у повідомив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише газета



Радіон Петрович Кличко, дід всесвітньовідомих братів Кличків з травня 1940 року до травня 1941 року служив начальником паспортного відділення міліції м. Любомль. Його дружина Тамара працювала вихователькою в дитячому садочку міста, займалась вихованням сина Володимира.



У травні 1941 року начальника паспортного відділення Любомльської міліції сержанта Радіона Кличка було направлено на курси в Дніпропетровськ. Дружина із сином натомість поїхали на канікули до батьків у Смілу.



З початком німецько-радянської війни в червні 1941 року Кличко спробував повернутися у Любомль, але доїхав залізницею лише до містечка Сарни. Там він натрапив на Любомльський РВ НКВС, який відступав вглиб України. Пізніше, йому вдалось знайти і викупити з полону дружину, а сина було розстріляно німцями.



У Любомльському краєзнавчому музеї сьогодні зберігається паспорт, виданий місцевому єврею, і підписаний Радіоном Кличко. Музейники продовжують досліджувати цей період та зв'язки родини Кличків з Любомлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. служив начальником паспортного відділення міліції міста Любомль.Про це у повідомив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише газета Волинь-нова Радіон Петрович Кличко, дід всесвітньовідомих братів Кличків з травня 1940 року до травня 1941 року служив начальником паспортного відділення міліції м. Любомль. Його дружина Тамара працювала вихователькою в дитячому садочку міста, займалась вихованням сина Володимира.У травні 1941 року начальника паспортного відділення Любомльської міліції сержанта Радіона Кличка було направлено на курси в Дніпропетровськ. Дружина із сином натомість поїхали на канікули до батьків у Смілу.З початком німецько-радянської війни в червні 1941 року Кличко спробував повернутися у Любомль, але доїхав залізницею лише до містечка Сарни. Там він натрапив на Любомльський РВ НКВС, який відступав вглиб України. Пізніше, йому вдалось знайти і викупити з полону дружину, а сина було розстріляно німцями.У Любомльському краєзнавчому музеї сьогодні зберігається паспорт, виданий місцевому єврею, і підписаний Радіоном Кличко. Музейники продовжують досліджувати цей період та зв'язки родини Кличків з Любомлем.

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