Дід відомих братів-боксерів Кличків працював на Волині
Сьогодні, 15:26
Радіон Кличко служив начальником паспортного відділення міліції міста Любомль.
Про це у повідомив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише газета Волинь-нова.
Радіон Петрович Кличко, дід всесвітньовідомих братів Кличків з травня 1940 року до травня 1941 року служив начальником паспортного відділення міліції м. Любомль. Його дружина Тамара працювала вихователькою в дитячому садочку міста, займалась вихованням сина Володимира.
У травні 1941 року начальника паспортного відділення Любомльської міліції сержанта Радіона Кличка було направлено на курси в Дніпропетровськ. Дружина із сином натомість поїхали на канікули до батьків у Смілу.
З початком німецько-радянської війни в червні 1941 року Кличко спробував повернутися у Любомль, але доїхав залізницею лише до містечка Сарни. Там він натрапив на Любомльський РВ НКВС, який відступав вглиб України. Пізніше, йому вдалось знайти і викупити з полону дружину, а сина було розстріляно німцями.
У Любомльському краєзнавчому музеї сьогодні зберігається паспорт, виданий місцевому єврею, і підписаний Радіоном Кличко. Музейники продовжують досліджувати цей період та зв'язки родини Кличків з Любомлем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у повідомив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише газета Волинь-нова.
Радіон Петрович Кличко, дід всесвітньовідомих братів Кличків з травня 1940 року до травня 1941 року служив начальником паспортного відділення міліції м. Любомль. Його дружина Тамара працювала вихователькою в дитячому садочку міста, займалась вихованням сина Володимира.
У травні 1941 року начальника паспортного відділення Любомльської міліції сержанта Радіона Кличка було направлено на курси в Дніпропетровськ. Дружина із сином натомість поїхали на канікули до батьків у Смілу.
З початком німецько-радянської війни в червні 1941 року Кличко спробував повернутися у Любомль, але доїхав залізницею лише до містечка Сарни. Там він натрапив на Любомльський РВ НКВС, який відступав вглиб України. Пізніше, йому вдалось знайти і викупити з полону дружину, а сина було розстріляно німцями.
У Любомльському краєзнавчому музеї сьогодні зберігається паспорт, виданий місцевому єврею, і підписаний Радіоном Кличко. Музейники продовжують досліджувати цей період та зв'язки родини Кличків з Любомлем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Коли на Волині спаде спека і піде дощ
Сьогодні, 15:47
На авторинку у Луцьку муніципали штрафували водіїв
Сьогодні, 15:34
Дід відомих братів-боксерів Кличків працював на Волині
Сьогодні, 15:26
Назвали популярні марки автомобілів в Україні*
Сьогодні, 15:14