На авторинку у Луцьку муніципали штрафували водіїв

Луцькі муніципали наводили лад із водіями-порушниками на вулицях Єршова, Карбишевій та Індустріальній (поблизу території авторинку).Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.Значна частина власників автівок, які приїжджають на луцький авторинок, паркуються за його межами, порушуючи при цьому вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії стають на перехресті, пішохідних переходах та в зоні дії знаку "Зупинка заборонена".Сьогодні, 13 червня, інспектори з паркування винесли 26 постанов про порушення правил паркування на вул.Єршова, Карбишева.Додатково повідомляють:- порушення правил зупинки, стоянки - ч.1ст. 122 КУпАП - штраф 255 грн.- порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху - ч.3 ст. 122 КУпАП - штраф 510 грн.