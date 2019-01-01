На авторинку у Луцьку муніципали штрафували водіїв
Сьогодні, 15:34
Луцькі муніципали наводили лад із водіями-порушниками на вулицях Єршова, Карбишевій та Індустріальній (поблизу території авторинку).
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Значна частина власників автівок, які приїжджають на луцький авторинок, паркуються за його межами, порушуючи при цьому вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії стають на перехресті, пішохідних переходах та в зоні дії знаку "Зупинка заборонена".
Сьогодні, 13 червня, інспектори з паркування винесли 26 постанов про порушення правил паркування на вул.Єршова, Карбишева.
Додатково повідомляють:
- порушення правил зупинки, стоянки - ч.1ст. 122 КУпАП - штраф 255 грн.
- порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху - ч.3 ст. 122 КУпАП - штраф 510 грн.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Значна частина власників автівок, які приїжджають на луцький авторинок, паркуються за його межами, порушуючи при цьому вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії стають на перехресті, пішохідних переходах та в зоні дії знаку "Зупинка заборонена".
Сьогодні, 13 червня, інспектори з паркування винесли 26 постанов про порушення правил паркування на вул.Єршова, Карбишева.
Додатково повідомляють:
- порушення правил зупинки, стоянки - ч.1ст. 122 КУпАП - штраф 255 грн.
- порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху - ч.3 ст. 122 КУпАП - штраф 510 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Їх там по голові не оштрафували?
Ви придуркі зробіть парковку даже платну для тих людей що приїжають купувати машини з інших областей і тоді штрафуйте а то все робиться через жопу де людині там стати яка приїхала купувати машину вотак і получається в нас в країні все робеться через жопу
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