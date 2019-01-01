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На авторинку у Луцьку муніципали штрафували водіїв

На авторинку у Луцьку муніципали штрафували водіїв
Луцькі муніципали наводили лад із водіями-порушниками на вулицях Єршова, Карбишевій та Індустріальній (поблизу території авторинку).

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.

Значна частина власників автівок, які приїжджають на луцький авторинок, паркуються за його межами, порушуючи при цьому вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії стають на перехресті, пішохідних переходах та в зоні дії знаку "Зупинка заборонена".

Сьогодні, 13 червня, інспектори з паркування винесли 26 постанов про порушення правил паркування на вул.Єршова, Карбишева.

Додатково повідомляють:

- порушення правил зупинки, стоянки - ч.1ст. 122 КУпАП - штраф 255 грн.
- порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху - ч.3 ст. 122 КУпАП - штраф 510 грн.

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Теги: авторинок, Луцьк, Єршова, муніципали
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Коментарі 2
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Їх там по голові не оштрафували?
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Ви придуркі зробіть парковку даже платну для тих людей що приїжають купувати машини з інших областей і тоді штрафуйте а то все робиться через жопу де людині там стати яка приїхала купувати машину вотак і получається в нас в країні все робеться через жопу
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