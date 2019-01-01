«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, в оселях тривають штукатурні роботи. Паралельно фахівці працюють усередині квартир, зокрема, над розводкою опалення, укладанням "теплої" підлоги тощо. Також у багатоповерхівці почали облаштовувати фасадний газопровід, приступили до виконання покрівельних робіт, які планують завершити до кінця червня. Окрім цього, навколо будинку тривають роботи з благоустрою - до нього вже проклали новеньку бруківку.



Будинок третьої черги ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3В, теж невпинно "росте". У "карамельній" багатоповерхівці фактично готова цегляна кладка шести поверхів і спеціалісти почали перекривати останній.



Не припиняють будівельники трудитися й над зведенням багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже завершили будівництво першого поверху і приступили до зведення другого. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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