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«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Навіть літня спека, коли стовпчик термометра "перевалив" за позначку у 30 градусів, будівельникам не завада. Знана у Луцьку та за межами області компанія "ЛДБК" продовжує працювати над зведенням житлового комплексу "Caramel Residence", щоби кожен зміг стати щасливим власником оселі мрії якнайшвидше.

У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. На сьогодні ж будівельники невпинно працюють над зведенням помешкань у трьох інших "карамельних" багатоповерхівках.

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, в оселях тривають штукатурні роботи. Паралельно фахівці працюють усередині квартир, зокрема, над розводкою опалення, укладанням "теплої" підлоги тощо. Також у багатоповерхівці почали облаштовувати фасадний газопровід, приступили до виконання покрівельних робіт, які планують завершити до кінця червня. Окрім цього, навколо будинку тривають роботи з благоустрою - до нього вже проклали новеньку бруківку.

Будинок третьої черги ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3В, теж невпинно "росте". У "карамельній" багатоповерхівці фактично готова цегляна кладка шести поверхів і спеціалісти почали перекривати останній.

Не припиняють будівельники трудитися й над зведенням багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже завершили будівництво першого поверху і приступили до зведення другого. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: новобудови, житло, Caramel Residence
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