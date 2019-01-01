У Луцьку із професійним святом вітали медиків. ФОТО

Напередодні професійного свята працівників галузі охорони здоров'я, що традиційно відзначається у третю неділю червня, в області привітали й волинських представників цієї сфери.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.На урочистості у Волинській ОДА завітала й заступниця голови обласної державної адміністраціїПосадовиця привітала присутніх у залі медиків та відзначила, що рівень майстерності волинських представників цієї галузі невпинно зростає."Не буду сьогодні говорити про здобутки, бо ви у кожну хвилину думаєте про інше: як врятувати життя людини, як допомогти. Я завжди дивуюся, як ви, лікарі, медичні сестрички щодня віддано працюєте. Ми віримо у дива, які робить лікар. Як мама, бабуся, дружина низько вклоняюся та турботу та професійність. У ваших руках волиняни можуть почуватися спокійно", – сказала Світлана Мишковець.Окрім теплих слів від керівництва області та привітань, медиків також відзначили почесними нагородами за особисті заслуги у розвитку охорони здоров’я, професіоналізм, забезпечення високого рівня надання медичної допомоги жителям області. З нагоди професійного свята – Дня медичного працівника, ряд фахівців нагородили почесними грамотами обласної державної адміністрації.Серед них – лікар-невропатолог, голова Луцької міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи, завідувачка терапевтичного відділення комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» обласної ради, завідувачка Буцинської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, завідувач дитячого гнійного хірургічного відділення комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання» обласної ради, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради, завідувач терапевтичного відділення, лікар-терапевта комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради, завідувач пологового відділення № 2 комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»Оголосили подяку голови обласної державної адміністрації заступниці головного лікаря з економічних питань комунального некомерційногопідприємства Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Ковельської міської ради, завідувачеві Ковельського відділення екстреної медичної допомоги комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», завідувачці амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги», завідувачці гінекологічного відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання, методистці Ківерцівського медичного коледжу, головній лікарці комунального некомерційного підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», завідувачці неврологічного відділення комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня»Також за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, активну життєву позицію оголосили подяку голови обласної державної адміністрації студентам ІV курсу Ківерцівського медичного коледжу