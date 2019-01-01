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Коли на Волині спаде спека і піде дощ

Коли на Волині спаде спека і піде дощ
Синоптики розповіли, що у Луцьку та на Волині на зниження температури та опади можна очікувати вже на цих вихідних.

Про це розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт 12 каналу.

Прогнозують, що у неділю, 16 червня, після обіду пройде короткочасний дощ, а температура повітря знизиться до +26 градусів.

На опади у вигляді короткочасного дощу очікують в понеділок і вівторок на території області.

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Теги: дощ, прогноз, синоптики, Луцьк, Волинь
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