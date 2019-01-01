Коли на Волині спаде спека і піде дощ
Сьогодні, 15:47
Синоптики розповіли, що у Луцьку та на Волині на зниження температури та опади можна очікувати вже на цих вихідних.
Про це розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт 12 каналу.
Прогнозують, що у неділю, 16 червня, після обіду пройде короткочасний дощ, а температура повітря знизиться до +26 градусів.
На опади у вигляді короткочасного дощу очікують в понеділок і вівторок на території області.
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Про це розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт 12 каналу.
Прогнозують, що у неділю, 16 червня, після обіду пройде короткочасний дощ, а температура повітря знизиться до +26 градусів.
На опади у вигляді короткочасного дощу очікують в понеділок і вівторок на території області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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