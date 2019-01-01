У Луцьку поставили перший підземний смітник: як він працює*





Він заміняє п’ять звичайних баків і при цьому виглядає, як невеликий «парковий» смітник, - інформує



Хто поставив



«Кілька місяців тому керівництво міської ради запросило до себе забудовників і запитало, чи нам цікаве встановлення підземних смітників. Ми погодились. Тож невдовзі місто купило спеціальну машину для очистки підземних баків, а ми замовили безпосередньо смітник. Це сучасна, європейська практика, тому що такі контейнери значно естетичніші, біля них немає бруду і смороду», - розповів директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Невдовзі забудовник планує придбати ще кілька підземних смітників, щоб була можливість сортувати відходи.



Що під землею і на поверхні



Для того, щоб встановити підземний смітник, на глибину 2,6 метра закопують залізобетонний резервуар. Він не дає стокам потрапити у ґрунт. Далі встановлюється платформа безпеки, яка зачиняється, коли контейнер виймають для очистки. Це робиться в цілях безпеки – щоб ніхто не впав всередину. Далі – безпосередньо контейнер об’ємом 5 метрів кубічних (для порівняння – звичайний вуличний бак має об’єм 1,1 метра кубічного). На поверхні встановлюється сміттєприймальна колонка. Вона висотою близько метра і виглядає, як невеликий вуличний смітник.



«Переваги такого смітника очевидні. По-перше, під землею нижча температура, а тому сміття не гниє і відповідно немає смороду. Також воно не приваблює гризунів і собак», - каже фахівець компанії-виробника «Енерго-Інвест» Віталій Спінов.



Нагадаємо, за кошти міського бюджету підземні смітники планують поставити на вулиці Гулака-Артемовського.



Не просто бак



Підземний смітник, на відміну від звичайного, обладнаний автоматичними системами. Наприклад, сонячний модуль живить датчик заповнення та систему пожежогасіння. При високій температурі автоматично спрацює вогнегасник. Це на випадок, якщо раптом хтось захоче підпалити сміття. Інформацію про заповнення баку можуть отримувати онлайн забудовник або голова ОСББ, а також комунальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на території житлового комплексу «Супернова» встановили перший підземний смітник.Він заміняє п’ять звичайних баків і при цьому виглядає, як невеликий «парковий» смітник, - інформує Перший «Кілька місяців тому керівництво міської ради запросило до себе забудовників і запитало, чи нам цікаве встановлення підземних смітників. Ми погодились. Тож невдовзі місто купило спеціальну машину для очистки підземних баків, а ми замовили безпосередньо смітник. Це сучасна, європейська практика, тому що такі контейнери значно естетичніші, біля них немає бруду і смороду», - розповів директор будівельної компанії «Інвестор»Невдовзі забудовник планує придбати ще кілька підземних смітників, щоб була можливість сортувати відходи.Для того, щоб встановити підземний смітник, на глибину 2,6 метра закопують залізобетонний резервуар. Він не дає стокам потрапити у ґрунт. Далі встановлюється платформа безпеки, яка зачиняється, коли контейнер виймають для очистки. Це робиться в цілях безпеки – щоб ніхто не впав всередину. Далі – безпосередньо контейнер об’ємом 5 метрів кубічних (для порівняння – звичайний вуличний бак має об’єм 1,1 метра кубічного). На поверхні встановлюється сміттєприймальна колонка. Вона висотою близько метра і виглядає, як невеликий вуличний смітник.«Переваги такого смітника очевидні. По-перше, під землею нижча температура, а тому сміття не гниє і відповідно немає смороду. Також воно не приваблює гризунів і собак», - каже фахівець компанії-виробника «Енерго-Інвест» Віталій Спінов.Нагадаємо, за кошти міського бюджету підземні смітники планують поставити на вулиці Гулака-Артемовського.Підземний смітник, на відміну від звичайного, обладнаний автоматичними системами. Наприклад, сонячний модуль живить датчик заповнення та систему пожежогасіння. При високій температурі автоматично спрацює вогнегасник. Це на випадок, якщо раптом хтось захоче підпалити сміття. Інформацію про заповнення баку можуть отримувати онлайн забудовник або голова ОСББ, а також комунальники.

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