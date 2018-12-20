Робочий день в умовах спеки: рекомендації фахівців

У спекотний час радять радять змінити графік роботи, укомплектувати аптечки і навіть ввести сієсту.Про це інформують в Управлінні Держпраці у Волинській області.В умовах підвищеної температури повітря створити оптимальні мікрокліматичні умови на робочому місці вкрай важливо.Оптимальні мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.В теплий період року оптимальні величини температури для постійних робочих місць становлять: температура від 18°С до 25°С, відносна вологість від 40% до 60%, швидкість руху повітря 0,3-0,4м/сек., допустимі показники температури повітря від 18°С до 28°С, відносна вологість 75% при 24°С, 55% при 28°С.Для профілактики перегрівання працюючих в умовах високої температури повітря організовують раціональний режим праці та відпочинку.При мікрокліматичних умовах, що перевищують допустимі параметри, внутрішньозмінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок тривалості робочого часу:- при температурі повітря, що перевищує допустимий рівень, тривалість регламентованих перерв становить не менше 10 % робочого часу на кожні 2°С перевищення;- при поєднанні температури повітря, що перевищує допустимий рівень, з відносною вологістю, яка перевищує 75 %, тривалість регламентованих перерв рекомендується встановлювати не менше 20 % робочого часу;При виконанні робіт в умовах підвищеної температури повітря має бути обладнано приміщення в робочій зоні з оптимальним мікрокліматом (кімнати, кабіни, бокси з кондиціонерами) для відпочинку на час регламентованих перерв, прийому їжі і т.ін. - з метою профілактики перегрівань. - у приміщенні, у якому здійснюється нормалізація теплового стану людини після роботи у нагріваючому середовищі, щоб уникнути охолодження організму, внаслідок великого перепаду температур (поверхня тіла - навколишнє повітря) і посиленої тепловіддачі випаровуванням поту, слід підтримувати температуру повітря на рівні 24 - 25°C;Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37ºС за показниками мікроклімату відноситься до небезпечних (екстремальних). Не варто проводити роботи на відкритому повітрі, при температурі понад 37 ºС. Необхідно змінити порядок робочого дня та перенести такі роботи на ранковий або вечірній час.Роботодавці зобов’язані забезпечити належні умови праці працівникам на виробничих об’єктах в умовах дії високих температур:- обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів;- відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалості робочої зміни та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв, а саме: запровадити ранній початок робочого дня і, відповідно його закінчення, зменшити тривалість робочих змін, збільшити обідню перерву з 13-ї до 16-ї години;- забезпечити працівників питною водою, не допускати їх перегріву;- провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;- доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;- проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки тощо.