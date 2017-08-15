Розповіли, чи працюватимуть ринки Луцька на Трійцю





Про це Інформаційному агентству



Як розповіла у коментарі журналістам начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради Наталія Рибай, відповідного розпорядження про обов’язкові вихідні для працівників Центрального та Завокзального ринків у Луцькій міській раді не підписували, залишивши це на розсуд адміністрації.



У той же час, в «Облспоживспілці» повідомили, що Центральний ринок ні першого, ні другого дня на Трійцю не працюватиме:



«Як правило, щороку першого дня Трійці на ринках вихідний, та й другого теж – бо ж понеділок. Цей рік – не виняток, хоча ми не можемо відповідати за весь ринок, адже його територія належить кільком власникам. Однак, головний павільйон не працюватиме точно. Також ми не можемо сказати за людей, які розкладають свій товар на асфальті поруч із ринком – не на його території», – йдеться у коментарі.



Натомість, з власних достовірних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо, що у неділю, 16 червня, не працюватиме й «Варшавський» ринок.

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