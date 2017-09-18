День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам*
Сьогодні, 17:27
29 червня на 5-й річниці ТРЦ «ПортCity» окрім довгоочікуваних хедлайнерів Ірини Білик та Дзідзя виступлять також місцеві добре відомі та улюблені гурти: кавер-гурти TAKABANDA, HAVANA та гурт "Зворотній Зв’язок", хлопці які грають авторський поп-ро.
"Зворотній Зв’язок": Мен Роман, Дмитро Мельничук, Мікаель Гюлазян, Маслічук Андрій, Сергій Мінаєв – різні люди, різні думки, одна музика.
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"Зворотній Зв’язок": Мен Роман, Дмитро Мельничук, Мікаель Гюлазян, Маслічук Андрій, Сергій Мінаєв – різні люди, різні думки, одна музика.
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