День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам*

Ірини Білик та Дзідзя виступлять також місцеві добре відомі та улюблені гурти: кавер-гурти TAKABANDA, HAVANA та гурт "Зворотній Зв’язок", хлопці які грають авторський поп-ро.



"Зворотній Зв’язок": Мен Роман, Дмитро Мельничук, Мікаель Гюлазян, Маслічук Андрій, Сергій Мінаєв – різні люди, різні думки, одна музика.







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