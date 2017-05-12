Лучани просять добудувати школу №13
Сьогодні, 17:01
У Луцьку просять добудувати корпус загальноосвітньої школи №13.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Фещук Віктор.
"Прошу закласти в бюджет Луцька на 2020 рік кошти для будівництва корпусу загальноосвітньої школи № 13, оскільки усі, в першу чергу діти, їхні батьки, вчителі і жителі цілого мікрорайону цього потребують", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Фещук Віктор.
"Прошу закласти в бюджет Луцька на 2020 рік кошти для будівництва корпусу загальноосвітньої школи № 13, оскільки усі, в першу чергу діти, їхні батьки, вчителі і жителі цілого мікрорайону цього потребують", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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