Лучани просять добудувати школу №13





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Фещук Віктор.



"Прошу закласти в бюджет Луцька на 2020 рік кошти для будівництва корпусу загальноосвітньої школи № 13, оскільки усі, в першу чергу діти, їхні батьки, вчителі і жителі цілого мікрорайону цього потребують", - йдеться у повідомлені.



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Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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