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Лучани просять добудувати школу №13

Лучани просять добудувати школу №13
У Луцьку просять добудувати корпус загальноосвітньої школи №13.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Фещук Віктор.

"Прошу закласти в бюджет Луцька на 2020 рік кошти для будівництва корпусу загальноосвітньої школи № 13, оскільки усі, в першу чергу діти, їхні батьки, вчителі і жителі цілого мікрорайону цього потребують", - йдеться у повідомлені.

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Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269

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Теги: школа, добудова
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