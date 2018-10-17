На Київщині в річці втопились 5-річний хлопчик із мамою. ВІДЕО





Дівчинка залишилася на березі, а от мама та син вирішили скупатися, йдеться в



Зранку з дна дістали тіло 29-річної жінки. За пошуковою операцією спостерігав батько хлопчика, він під час трагедії був на роботі, він не розуміє, чому родина прийшла купатись до цього берега.



Свідки кажуть, жінка начебто була напідпитку. Чоловік цього не відкидає, але додає, тут вони ніколи не купалися, що сталося, переказала племінниця, яка все бачила. «Малий спустився, чи підслизнувся, ніхто ж не знає, а вона може хотіла його чи ловити, сама теж плавати не вміє. Мала злякалась, побігла до мене: "Дядя Вітя, Марина топиться з Русланом". Я прибіг, одяг лежить, а там вже нікого немає», - згадує чоловік.



Річка хоч і вузька, але глибока - до п’яти метрів. Лишень по обіді водолазам вдалося знайти дитину. «Ми обстежили по руслу течії річки, потім повернулись, дитя під деревом було, ручка виглядала», - розповідають рятувальники.



За неповні два тижні літа на водоймах України загинули вже 103 людини. Лише в столиці напередодні водолази виявили кількох відпочивальників, яких уже не змогли вернути до життя. Порівняно з минулими роками кількість нещасних випадків зросла в кілька десятків разів. Рятувальники застерігають відпочивальників не лізти у воду напідпитку. Радять відпочивати лише на обладнаних пляжах та стежити за дітьми.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині в річці потонув 5-річний хлопчик із мамою. Напередодні ввечері жінка із сином та племінницею пішли до водойми.Дівчинка залишилася на березі, а от мама та син вирішили скупатися, йдеться в ТСН Зранку з дна дістали тіло 29-річної жінки. За пошуковою операцією спостерігав батько хлопчика, він під час трагедії був на роботі, він не розуміє, чому родина прийшла купатись до цього берега.Свідки кажуть, жінка начебто була напідпитку. Чоловік цього не відкидає, але додає, тут вони ніколи не купалися, що сталося, переказала племінниця, яка все бачила. «Малий спустився, чи підслизнувся, ніхто ж не знає, а вона може хотіла його чи ловити, сама теж плавати не вміє. Мала злякалась, побігла до мене: "Дядя Вітя, Марина топиться з Русланом". Я прибіг, одяг лежить, а там вже нікого немає», - згадує чоловік.Річка хоч і вузька, але глибока - до п’яти метрів. Лишень по обіді водолазам вдалося знайти дитину. «Ми обстежили по руслу течії річки, потім повернулись, дитя під деревом було, ручка виглядала», - розповідають рятувальники.За неповні два тижні літа на водоймах України загинули вже 103 людини. Лише в столиці напередодні водолази виявили кількох відпочивальників, яких уже не змогли вернути до життя. Порівняно з минулими роками кількість нещасних випадків зросла в кілька десятків разів. Рятувальники застерігають відпочивальників не лізти у воду напідпитку. Радять відпочивати лише на обладнаних пляжах та стежити за дітьми.

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