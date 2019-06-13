Кота, який 5 днів сидів на верхівці дерева у Луцьку, врятували. ФОТО





До «Волиньобленерго» звернулася активістка Антоніна Клімішина із нетиповим проханням, аби за допомогою автовишки працівники товариства врятувати молодого котика, який не міг самостійно злізти і на тридцятиградусній спеці йому загрожувало загинути від зневоднення,– повідомляє прес-служба



Кіт заліз на дерево, що заввишки із дев’ятиповерхівку, ще у неділю, 9 червня. Мешканці розповіли, що викликали рятувальників. Проте їхня спроба збити чорного кота струменем води не дала результату – перелякана тваринка ще вище піднялася на дерево. Не зміг допомогти й професійний альпініст – киця забралася на краєчок гілки, звідки її було годі дістати.







Працівники «Волиньобленерго» за допомогою автовишки з першої спроби зняли кота із дерева. Наляканого і знеможеного віддали його активістці Антоніні.



«Це киця. Облаштували для неї кімнату, туалет, їжу трьох виді і водичку. Згодом розмістимо оголошення, аби віднайти власника. Сподіваюся, він знайдеться», – розповідає дівчина щасливу історію врятування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі дев’ятиповерхового будинку, що на проспекті Молоді, 11 у Луцьку, електромонтери ПрАТ «Волиньобленерго» допомогли зняти із смереки кота, який уже п’ятий день сидів на високому дереві.До «Волиньобленерго» звернулася активісткаіз нетиповим проханням, аби за допомогою автовишки працівники товариства врятувати молодого котика, який не міг самостійно злізти і на тридцятиградусній спеці йому загрожувало загинути від зневоднення,– повідомляє прес-служба «Волиньобленерго» Кіт заліз на дерево, що заввишки із дев’ятиповерхівку, ще у неділю, 9 червня. Мешканці розповіли, що викликали рятувальників. Проте їхня спроба збити чорного кота струменем води не дала результату – перелякана тваринка ще вище піднялася на дерево. Не зміг допомогти й професійний альпініст – киця забралася на краєчок гілки, звідки її було годі дістати.Працівники «Волиньобленерго» за допомогою автовишки з першої спроби зняли кота із дерева. Наляканого і знеможеного віддали його активістці Антоніні.«Це киця. Облаштували для неї кімнату, туалет, їжу трьох виді і водичку. Згодом розмістимо оголошення, аби віднайти власника. Сподіваюся, він знайдеться», – розповідає дівчина щасливу історію врятування.

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