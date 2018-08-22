вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гройсман скасував візит на Волинь

Гройсман скасував візит на Волинь
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман скасував свою робочу поїздку до Волинської області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, візит мав відбутися завтра, 14 червня. Про програму відомо не було, але відкрили акредитацію ЗМІ на висвітлення візиту.

Причини відміни візиту на Волинь наразі невідомі.

Повідомлення про перенесення візиту з'явилося і на офіційному сайті уряду. Про дату візиту обіцяють повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Гройсман, Волинь, візит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Він вчасно зрозумів,що на Волині він на..й не потрібний.
Відповісти
Спека. Навіщо смажити себе живцем. Злякався, що потече смалець. Волиняни почекають такого "дорогого" гостя.
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Робочий день в умовах спеки: рекомендації фахівців
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня
Сьогодні, 19:00
Гройсман скасував візит на Волинь
Сьогодні, 18:57
Адмінсправу проти луцького депутата Ткачука закрили через невчасно складений протокол
Сьогодні, 18:31
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО Гройсман їде на Волинь 14 червня. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:27
На Волинь приїде Гройсман На Волинь приїде Гройсман
Сьогодні, 09:26
Відома програма візиту Гройсмана на Волинь Відома програма візиту Гройсмана на Волинь
22 серпень, 2018, 11:13
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
10 травень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя з Луцька щороку висаджує квіти у «CITY PARK». ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Робочий день в умовах спеки: рекомендації фахівців
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Гройсман скасував візит на Волинь
Сьогодні, 18:57
 0
Адмінсправу проти луцького депутата Ткачука закрили через невчасно складений протокол
Сьогодні, 18:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿