Гройсман скасував візит на Волинь
Сьогодні, 18:57
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман скасував свою робочу поїздку до Волинської області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, візит мав відбутися завтра, 14 червня. Про програму відомо не було, але відкрили акредитацію ЗМІ на висвітлення візиту.
Причини відміни візиту на Волинь наразі невідомі.
Повідомлення про перенесення візиту з'явилося і на офіційному сайті уряду. Про дату візиту обіцяють повідомити згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, візит мав відбутися завтра, 14 червня. Про програму відомо не було, але відкрили акредитацію ЗМІ на висвітлення візиту.
Причини відміни візиту на Волинь наразі невідомі.
Повідомлення про перенесення візиту з'явилося і на офіційному сайті уряду. Про дату візиту обіцяють повідомити згодом.
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Коментарі 2
Він вчасно зрозумів,що на Волині він на..й не потрібний.
Спека. Навіщо смажити себе живцем. Злякався, що потече смалець. Волиняни почекають такого "дорогого" гостя.
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