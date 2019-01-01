У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
Сьогодні, 18:19
13-го червня аварійний люк у Володимирі-Волинському виявили по вулиці Луцькій, неподалік зупинки міського транспорту “Сіті”.
Кришка каналізаційного люка вгнута в колодязь. Зверху яма була присипана сухим листям, що робило цей аварійний люк ще більш небезпечним, - пише Буг.
Журналісти “БУГ” протягом декількох днів фіксують аварійні люки в різних частинах Володимира-Волинського. На публікації про небезпеку відразу реагує місце влада.
Нагадаємо, наприкінці травня у Володимирі-Волинському трапився трагічний випадок, коли жінка впала у покинуту вигрібну яму та загинула. Яма була прикрита тирсоплитою. Лише після того, як виявили тіло, люк закрили бетонною плитою.
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Кришка каналізаційного люка вгнута в колодязь. Зверху яма була присипана сухим листям, що робило цей аварійний люк ще більш небезпечним, - пише Буг.
Журналісти “БУГ” протягом декількох днів фіксують аварійні люки в різних частинах Володимира-Волинського. На публікації про небезпеку відразу реагує місце влада.
Нагадаємо, наприкінці травня у Володимирі-Волинському трапився трагічний випадок, коли жінка впала у покинуту вигрібну яму та загинула. Яма була прикрита тирсоплитою. Лише після того, як виявили тіло, люк закрили бетонною плитою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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