вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк

У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
13-го червня аварійний люк у Володимирі-Волинському виявили по вулиці Луцькій, неподалік зупинки міського транспорту “Сіті”.

Кришка каналізаційного люка вгнута в колодязь. Зверху яма була присипана сухим листям, що робило цей аварійний люк ще більш небезпечним, - пише Буг.

Журналісти “БУГ” протягом декількох днів фіксують аварійні люки в різних частинах Володимира-Волинського. На публікації про небезпеку відразу реагує місце влада.

Нагадаємо, наприкінці травня у Володимирі-Волинському трапився трагічний випадок, коли жінка впала у покинуту вигрібну яму та загинула. Яма була прикрита тирсоплитою. Лише після того, як виявили тіло, люк закрили бетонною плитою.

У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: люк, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
Сьогодні, 18:19
У волинянина вилучили пакунок із набоями
Сьогодні, 18:06
Кота, який 5 днів сидів на верхівці дерева у Луцьку, врятували. ФОТО
Сьогодні, 17:40
В автовця з Волині із зарплатної картки вкрали 70 тисяч, поки він був на війні
Сьогодні, 17:30
День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам*
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
Жителів Володимира-Волинського просять обрати туристичний логотип міста. ФОТО Жителів Володимира-Волинського просять обрати туристичний логотип міста. ФОТО
11 червень, 21:57
У Володимирі з'явиться ще один пляж У Володимирі з'явиться ще один пляж
11 червень, 20:40
Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО
10 червень, 21:37
У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем
10 червень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк
Сьогодні, 18:19
 0
У волинянина вилучили пакунок із набоями
Сьогодні, 18:06
 0
Кота, який 5 днів сидів на верхівці дерева у Луцьку, врятували. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
В автовця з Волині із зарплатної картки вкрали 70 тисяч, поки він був на війні
Сьогодні, 17:30
 0
День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам*
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿