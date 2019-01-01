У Володимирі поблизу зупинки – небезпечний люк





Кришка каналізаційного люка вгнута в колодязь. Зверху яма була присипана сухим листям, що робило цей аварійний люк ще більш небезпечним, - пише



Журналісти “БУГ” протягом декількох днів фіксують аварійні люки в різних частинах Володимира-Волинського. На публікації про небезпеку відразу реагує місце влада.



Нагадаємо, наприкінці травня у Володимирі-Волинському трапився трагічний випадок, коли





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го червня аварійний люк у Володимирі-Волинському виявили по вулиці Луцькій, неподалік зупинки міського транспорту “Сіті”.Кришка каналізаційного люка вгнута в колодязь. Зверху яма була присипана сухим листям, що робило цей аварійний люк ще більш небезпечним, - пише Буг Журналісти “БУГ” протягом декількох днів фіксують аварійні люки в різних частинах Володимира-Волинського. На публікації про небезпеку відразу реагує місце влада.Нагадаємо, наприкінці травня у Володимирі-Волинському трапився трагічний випадок, коли жінка впала у покинуту вигрібну яму та загинула. Яма була прикрита тирсоплитою. Лише після того, як виявили тіло, люк закрили бетонною плитою.

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