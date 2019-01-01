Подружжя з Луцька щороку висаджує квіти у «CITY PARK». ФОТО





Окрім того, що територія має спортивні майданчики, скейт-парк, алеї із лавками та чимало місця для прогулянок, її окрасою є ще й люди, які щороку висаджують квіти, аби ця локація стала ще більш привабливою для лучан та гостей міста, пише



Клавдія Степанівна та Іван Іванович мешкають недалеко від «CITY PARK» й вирощують квіти не лише на своєму подвір'ї, але я на території рекреаційної зони.



На запитання, чому вони висаджують тут тюльпани та нарциси, Клавдія Степанівна відповіла, що це просто дуже гарно.



«Якщо ми висаджуємо, то значить, що це і в нас виростає. А мені просто шкода їх викинути. Я пропоную всім. До мене вже черга стояла, щоб забрати іриси. Я люблю красу і хочеться, щоб і у «Сіті Парку» було. В нас є ще білий бузок – такий красивий купчастий, але в мене немає здоров’я його посадити, нога болить», – розповіла пані Клавдія.







І додала, що пропонувала сусідам посадити квіти, однак ті відповіли, що там тверда земля і відмовилися. На що жінка із усмішкою відповіла, що для них з чоловіком немає твердої землі, а молодим – твердо.



До того ж, пенсіонерка запевнила, що мрію висадити із чоловіком території парку бузок, однозначно здійснить.



«Ми посадимо і через три роки буде така краса – білий вхід», – із захватом додала пані Клавдія.







Також вона провела цілу екскурсію своїм двором, де на кожному кроці росли сортові півонії, різноманітні іриси, чекали, аби розквітнути, чимала кількість лілій, грілися на сонці троянди та багато інших рослин.



«У дворі було таке чудо, що вам не описати. Це одна із найкрасивіших сортових півоній, та, що росте в Ботанічному саду в Києві», – показувала жінка на півонію, яка росла за будинком.







Там же цвіли й інші не менш красиві сортові квіти, назви яких жінка та чоловік знали напам’ять.



Waikiki, Mister Ed (квіти мають пелюстки на половину білі і рожеві, або з одного куща ростуть двох різних кольорів), Victorian Blush, Sarah Bernhardt – усі ці сортові півонії ростуть на подвір’ї у луцької сім’ї.



Окремо варто виділити, що Іван Іванович має цілу колекцію гіацинтів.







«У чоловіка 76 сортів гіацинтів. Є навіть чорний. Він пропав, але чоловік лишив його в стаканчику в хаті і рослина вже пускає корінці. Тримає у воді і мохові. Не дає пропасти квітці», – розповіла про захоплення чоловіка Клавдія Степанівна.







Подружжя давно вирощує квіти, з їх слів, обидва люблять, щоб сад був постійно квітучим.



«От закінчують цвісти півонії та іриси, а починають – лілії. Потім розквітнуть троянди та гібіскуси», – розповіли лучани.









«Із цією неймовірною парою людей я познайомилася завдяки, як не дивно, «CITY PARK», адже Іван Іванович з дружиною соціально-відповідальні лучани, які роблять рекреаційну зону ще прекраснішою, ароматнішою та яскравішою. З трепетом та любов‘ю кожного року вони засаджують клумби квітами та кущами, щоб кожен відвідувач мав можливість помилувати око», - так відгукнулася про гарну справу лучан координаторка проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христина Назар.



Також вона додала, що дуже хотілося, щоб таких натхненників було більше.



«Також хотілося б, щоб, ставало все менше діток, батьки яких, розуміючи ціну роботи, байдуже ставляться, коли їхні чада все нищать, рвуть та викидають висаджені рослини. Я впевнена, що завдяки таким літнім, проте активним людям, будуть змінюватися не лише окремі ділянки в Луцьку, а й ціле місто», – підсумувала Христина Назар.



Довідково:



«City Park» – це соціальний проект, який знаходиться на схилах річки Сапалаївка в самому центрі міста Луцьк на проспекті Волі, 49а. Розбудова та утримання території відбулося завдяки меценату Андрію Покровському. Так, 1 липня 2017 року, він відкрив оновлену рекреаційну зону. Нині на території парку діє універсальний спортивний майданчик, скейт-парк, галерея вуличного мистецтва – «4/8 Gallery», є столи для пін-понгу та дизайнерські лавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним з чудових місць для літнього відпочинку у Луцьку є рекреаційна зона «CITY PARK». Сюди з настанням тепла приходить чимало містян.Окрім того, що територія має спортивні майданчики, скейт-парк, алеї із лавками та чимало місця для прогулянок, її окрасою є ще й люди, які щороку висаджують квіти, аби ця локація стала ще більш привабливою для лучан та гостей міста, пише «Конкурент» тамешкають недалеко від «CITY PARK» й вирощують квіти не лише на своєму подвір'ї, але я на території рекреаційної зони.На запитання, чому вони висаджують тут тюльпани та нарциси, Клавдія Степанівна відповіла, що це просто дуже гарно.«Якщо ми висаджуємо, то значить, що це і в нас виростає. А мені просто шкода їх викинути. Я пропоную всім. До мене вже черга стояла, щоб забрати іриси. Я люблю красу і хочеться, щоб і у «Сіті Парку» було. В нас є ще білий бузок – такий красивий купчастий, але в мене немає здоров’я його посадити, нога болить», – розповіла пані Клавдія.І додала, що пропонувала сусідам посадити квіти, однак ті відповіли, що там тверда земля і відмовилися. На що жінка із усмішкою відповіла, що для них з чоловіком немає твердої землі, а молодим – твердо.До того ж, пенсіонерка запевнила, що мрію висадити із чоловіком території парку бузок, однозначно здійснить.«Ми посадимо і через три роки буде така краса – білий вхід», – із захватом додала пані Клавдія.Також вона провела цілу екскурсію своїм двором, де на кожному кроці росли сортові півонії, різноманітні іриси, чекали, аби розквітнути, чимала кількість лілій, грілися на сонці троянди та багато інших рослин.«У дворі було таке чудо, що вам не описати. Це одна із найкрасивіших сортових півоній, та, що росте в Ботанічному саду в Києві», – показувала жінка на півонію, яка росла за будинком.Там же цвіли й інші не менш красиві сортові квіти, назви яких жінка та чоловік знали напам’ять.Waikiki, Mister Ed (квіти мають пелюстки на половину білі і рожеві, або з одного куща ростуть двох різних кольорів), Victorian Blush, Sarah Bernhardt – усі ці сортові півонії ростуть на подвір’ї у луцької сім’ї.Окремо варто виділити, що Іван Іванович має цілу колекцію гіацинтів.«У чоловіка 76 сортів гіацинтів. Є навіть чорний. Він пропав, але чоловік лишив його в стаканчику в хаті і рослина вже пускає корінці. Тримає у воді і мохові. Не дає пропасти квітці», – розповіла про захоплення чоловіка Клавдія Степанівна.Подружжя давно вирощує квіти, з їх слів, обидва люблять, щоб сад був постійно квітучим.«От закінчують цвісти півонії та іриси, а починають – лілії. Потім розквітнуть троянди та гібіскуси», – розповіли лучани.«Із цією неймовірною парою людей я познайомилася завдяки, як не дивно, «CITY PARK», адже Іван Іванович з дружиною соціально-відповідальні лучани, які роблять рекреаційну зону ще прекраснішою, ароматнішою та яскравішою. З трепетом та любов‘ю кожного року вони засаджують клумби квітами та кущами, щоб кожен відвідувач мав можливість помилувати око», - так відгукнулася про гарну справу лучан координаторка проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ»Також вона додала, що дуже хотілося, щоб таких натхненників було більше.«Також хотілося б, щоб, ставало все менше діток, батьки яких, розуміючи ціну роботи, байдуже ставляться, коли їхні чада все нищать, рвуть та викидають висаджені рослини. Я впевнена, що завдяки таким літнім, проте активним людям, будуть змінюватися не лише окремі ділянки в Луцьку, а й ціле місто», – підсумувала Христина Назар.«City Park» – це соціальний проект, який знаходиться на схилах річки Сапалаївка в самому центрі міста Луцьк на проспекті Волі, 49а. Розбудова та утримання території відбулося завдяки меценату. Так, 1 липня 2017 року, він відкрив оновлену рекреаційну зону. Нині на території парку діє універсальний спортивний майданчик, скейт-парк, галерея вуличного мистецтва – «4/8 Gallery», є столи для пін-понгу та дизайнерські лавки.

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