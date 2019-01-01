Асфальтний апокаліпсис: чи вистачить Луцьку грошей на ремонт доріг. НАЖИВО

Останнім часом водії Луцька часто нарікають на стан дороги на вулиці Набережній. Не так давно в місті взялися за ремонт її частини. Узагалі ж питання ремонту доріг завжди актуальне як для міста, так і для області загалом.Які дороги будуть відремонтовані в Луцьку у поточному році? Коли луцька влада наважиться на комплексний капітальний ремонт комунікацій та доріг? Чи реально водіям домогтися від шляховиків компенсації за ремонт автівки у разі її пошкождження через ями на дорозі?Пишіть свої питання у коментарях під прямою трансляцією і на найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE.Гості студії:, начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради, депутатка Луцькради, депутат Луцькради, голова постійної комісії з житлово-комунальних питань, член виконавчого комітету Луцькради.