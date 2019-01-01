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ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи від Луцька

ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи від Луцька
У виборчому окрузі № 22 у Волинській області зареєстровали першого кандидата у народні депутати України. Ним став самовисуванець В'ячеслав Панасюк. Таке рішення прийняла Центральна виборча комісія 13 червня.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.

Перший зареєстрований кандидат у виборчому окрузі № 22 Панасюк В'ячеслав Віталійович – народився 3 травня 1980 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа–підприємець, проживає у м. Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Нагадаємо, що у Волинській області це уже третій зареєстрований для участі у виборах народних депутатів України кандидат. Раніше, Центральна виборча комісія уже реєструвала по одному кандидату у виборчих округах №21 та №23.

Відповідно до постанови №914 від 31 травня 2019 р. ЦВК зареєструвала кандидатом Олега Місірука (самовисування) у виборчому окрузі №21.
Місірук Олег Миколайович – народився 28 травня 1984 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, проживає у с. Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Згідно з постановою №967 від 10 червня 2019 р. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у депутати Тараса Бойка («Рідне місто»).

Бойко Тарас Григорович – народився 23 січня 1982 р. в с. Мирогоща Дубнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор КП «Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628», проживає у м. Полтава, судимість відсутня, суб'єкт висування – Політична партія «Рідне місто».

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Також нагадаємо, що згідно з затвердженим ЦВК «Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» реєстрація кандидатів у депутати завершується за двадцять п’ять днів до дня голосування, тобто 25 червня 2019 р.

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Теги: ЦВК, вибори, Луцьк, В'ячеслав Панасюк
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