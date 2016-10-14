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Китайські користувачі оголосили про бойкот продукції Apple

Китайські користувачі оголосили про бойкот продукції Apple
У відповідь на американські санкції проти компанії Huawei багато китайських користувачів вже оголосили про бойкот продукції Apple. Проте "яблучна" компанія може постраждати й від торгової війни між Китаєм та США.

Компанія Foxconn – один з ключових партнерів Apple – оголосила про готовність перенесення своїх конвеєрів за межі КНР, якщо ситуація з локальним виробництвом складеться не найкращим чином, – інформує 24 телеканал з посиланням на The Verge.

Куди перенесуть виробництво iPhone?

Топ-менеджер Foxconn Юн Лю зазначив в інтерв'ю журналістам Bloomberg і The Wall Street Journal, що 25 % виробничих потужностей компанії розташовані за межами КНР. Очікується, що перенесення частини складальних ліній iPhone в Індію допоможе Apple уникнути 20 % націнки на імпорт в цій країні, і загороджувальних мит на товари, імпортовані з Китаю в США.

Оцінки аналітиків щодо прибутку Apple

За оцінками аналітиків, на американський ринок припадає третина всіх доходів бренду, а зростання митних тарифів може призвести до зростання цін для покупців до 16 % і падіння попиту до 40 %. Якщо ж Apple вирішить зберегти ціни за рахунок зниження власного прибутку, це призведе до падіння прибутковості її акцій на 6-7 %. Foxconn вкрай зацікавлена ​​в продовженні співпраці з Apple, замовлення якої, як повідомляють мережеві джерела, забезпечують половину доходів компанії.

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Теги: Китай, Apple, Huawei, бойкот, скандал
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