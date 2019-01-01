У місті на Волині встановили клумби для вертикального озеленення. ФОТО
Сьогодні, 21:54
13-го червня на електроопорах у центрі Володимира-Волинського розпочали встановлення спеціальних кошиків-клумб для квітів.
Роботи виконуються у рамках проекту громадського бюджету з вертикального озеленення міста - пише БУГ.
Автор проекту «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами» дизайнер Андрій Гнатюк. За цей проект, який відноситься до малих, проголосувало у 2018-му році 256 жителів міста.
Бюджет проекту більше 78 тисяч гривень. Цьогоріч реалізація усіх проектів громадського бюджету, які перемогли за підсумками голосування минулоріч, покладена на міське управління ЖКГ.
Нагадаємо, що раніше у рамках цього ж проекту у центрі міста біля костелу Іоакима та Анни встановили дві металеві конструкції для квітів.
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Роботи виконуються у рамках проекту громадського бюджету з вертикального озеленення міста - пише БУГ.
Автор проекту «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами» дизайнер Андрій Гнатюк. За цей проект, який відноситься до малих, проголосувало у 2018-му році 256 жителів міста.
Бюджет проекту більше 78 тисяч гривень. Цьогоріч реалізація усіх проектів громадського бюджету, які перемогли за підсумками голосування минулоріч, покладена на міське управління ЖКГ.
Нагадаємо, що раніше у рамках цього ж проекту у центрі міста біля костелу Іоакима та Анни встановили дві металеві конструкції для квітів.
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