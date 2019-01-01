У місті на Волині встановили клумби для вертикального озеленення. ФОТО





Роботи виконуються у рамках проекту громадського бюджету з вертикального озеленення міста - пише



Автор проекту «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами» дизайнер Андрій Гнатюк. За цей проект, який відноситься до малих, проголосувало у 2018-му році 256 жителів міста.



Бюджет проекту більше 78 тисяч гривень. Цьогоріч реалізація усіх проектів громадського бюджету, які перемогли за підсумками голосування минулоріч, покладена на міське управління ЖКГ.





Нагадаємо, що раніше у рамках цього ж проекту у центрі міста біля костелу Іоакима та Анни встановили дві металеві конструкції для квітів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го червня на електроопорах у центрі Володимира-Волинського розпочали встановлення спеціальних кошиків-клумб для квітів.Роботи виконуються у рамках проекту громадського бюджету з вертикального озеленення міста - пише БУГ Автор проекту «Квітуче місто. Володимир – вертикальне озеленення підвісними клумбами» дизайнер. За цей проект, який відноситься до малих, проголосувало у 2018-му році 256 жителів міста.Бюджет проекту більше 78 тисяч гривень. Цьогоріч реалізація усіх проектів громадського бюджету, які перемогли за підсумками голосування минулоріч, покладена на міське управління ЖКГ.Нагадаємо, що раніше у рамках цього ж проекту у центрі міста біля костелу Іоакима та Анни встановили дві металеві конструкції для квітів.

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