У центрі Володимира укріплюють аварійну багатоповерхівку. ФОТО





Зазначимо, що через аварійний стан будинку усі масові заходи з центру міста перенесли у парк «Слов’янський» - пише



Як розповів начальник міського управління ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук, такого ж укріплення потребує і сусідній будинок по вулиці Івана Франка, 4.



Справа у тому, що близько 10-ти років, коли на будинках з’явилися фасадні тріщини, у них були встановлені спеціальні маячки. Проводився регулярний нагляд за ними.



“Кілька років була стабілізація, маячки не відлітали. В цьому році весною під час чергової перевірки було виявлено, що вони порозшаровувалися і повідлітали у двох будинках фактично одночасно”,- сказав Віктор Фіщук.





Тому, розповів начальник ЖКГ, була викликана проектна група, яка дала технічне заключення. Висновок однозначний: потрібно підсилювати несучі конструкції будинку.



“Що стосується будинку Князя Василька, 2, то відшаровуються крайні підїзди, що біля культурно-мистецького цетру. На Франка, 4 – там посередині. Розроблена проектна документація, пораховані кошти, неодноразово ми проводили туди депутатів, щоб вони побачили і прийняли рішення про фінансування цих робіт”, – розповідає Віктор Фіщук.





З міського бюджету були виділені кошти на «стягування» будинку по Князя Василька. Підрядник – колективне підприємство «Промжитлобуд» – приступив до виконання робіт кілька днів тому. Як розповів Фіщук, на сесії міської ради, яка відбудеться 11-го липня, буде винесено бюджетну пропозицію виділити кошти на підсилення несучих конструкцій будинку на Івана Франка,4.



Зазначимо, що кілька років тому було виконано «стягування» сусідньої багатоповерхівки по вулиці Ковельській. Є загроза, що «тріщатимуть» й інші сусідні будинки.





“Якщо взяти і проаналізувати, то від культурно-мистецького центру, Івана Франка,4, Князя Василька,2, РАЦС, Ковельська,12, Ковельска,10, Шевченка,8, вся вулиця Роксолани і Данила Галицького, сюди можна додати автостанцію – усе це тріщить. Я довго цікавився чому так. Є ж райони міста, де побудовані будинки в ті ж роки і з тої самої цегли, але там не тріщить. Знайшли мені карту в музеї.





Виявляється, що по цій межі, де встановлені ці будинки, проходив захисний рів княжого міста, наповнений водою. Потім його засипали. Але він був глибокий і його засипали грунтом. Це грунти нестабільні, тобто не ті, які утворилися природнім шляхом. І вони просідають. У свій час не провели дослідження, було набудовано купу п’ятиповерхівок і на сьогодні маємо результат“, – резюмував Віктор Фіщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже кілька днів ведуться роботи з укріплення несучих конструкцій багатоповерхового будинку на площі Героїв у Володимирі-Волинському (Князя Василька,2).Зазначимо, що через аварійний стан будинку усі масові заходи з центру міста перенесли у парк «Слов’янський» - пише БУГ Як розповів начальник міського управління ЖКГ та будівництва, такого ж укріплення потребує і сусідній будинок по вулиці Івана Франка, 4.Справа у тому, що близько 10-ти років, коли на будинках з’явилися фасадні тріщини, у них були встановлені спеціальні маячки. Проводився регулярний нагляд за ними.“Кілька років була стабілізація, маячки не відлітали. В цьому році весною під час чергової перевірки було виявлено, що вони порозшаровувалися і повідлітали у двох будинках фактично одночасно”,- сказав Віктор Фіщук.Тому, розповів начальник ЖКГ, була викликана проектна група, яка дала технічне заключення. Висновок однозначний: потрібно підсилювати несучі конструкції будинку.“Що стосується будинку Князя Василька, 2, то відшаровуються крайні підїзди, що біля культурно-мистецького цетру. На Франка, 4 – там посередині. Розроблена проектна документація, пораховані кошти, неодноразово ми проводили туди депутатів, щоб вони побачили і прийняли рішення про фінансування цих робіт”, – розповідає Віктор Фіщук.З міського бюджету були виділені кошти на «стягування» будинку по Князя Василька. Підрядник – колективне підприємство «Промжитлобуд» – приступив до виконання робіт кілька днів тому. Як розповів Фіщук, на сесії міської ради, яка відбудеться 11-го липня, буде винесено бюджетну пропозицію виділити кошти на підсилення несучих конструкцій будинку на Івана Франка,4.Зазначимо, що кілька років тому було виконано «стягування» сусідньої багатоповерхівки по вулиці Ковельській. Є загроза, що «тріщатимуть» й інші сусідні будинки.“Якщо взяти і проаналізувати, то від культурно-мистецького центру, Івана Франка,4, Князя Василька,2, РАЦС, Ковельська,12, Ковельска,10, Шевченка,8, вся вулиця Роксолани і Данила Галицького, сюди можна додати автостанцію – усе це тріщить. Я довго цікавився чому так. Є ж райони міста, де побудовані будинки в ті ж роки і з тої самої цегли, але там не тріщить. Знайшли мені карту в музеї.Виявляється, що по цій межі, де встановлені ці будинки, проходив захисний рів княжого міста, наповнений водою. Потім його засипали. Але він був глибокий і його засипали грунтом. Це грунти нестабільні, тобто не ті, які утворилися природнім шляхом. І вони просідають. У свій час не провели дослідження, було набудовано купу п’ятиповерхівок і на сьогодні маємо результат“, – резюмував Віктор Фіщук.

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