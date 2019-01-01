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Назвали, які ділянки дороги у Луцьку найбільше потребують ремонту. ВІДЕО

Назвали, які ділянки дороги у Луцьку найбільше потребують ремонту. ВІДЕО
У Луцьку є дві критичних магістральних вулиці – це Ківерцівська та Набережна.

Про це 13 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел. Інформує ІА "Конкурент".

З його слів, нині на вулиці Набережній вже розпочато ремонт і роботи на одній ділянці вже йдуть до завершення – від Шевченка до Яровиці.

«Розпочато роботи на другій ділянці вулиці – від Яровиці до вулиці Ківерцівської. За нормальної погоди за 2 тижні роботи будуть завершені», – повідомив начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ.

Він також додав, що на перехресті вулиць Ківерцівська-Карпенка-Карого також будуть розпочаті ремонтні роботи.

«Ремонт розрахований на 2 роки. У поточному році в основному відбудеться перенесення комунікацій і укладення нижнього шару асфальто-бетону», – підкреслив Володимир Козел.

На думку депутатки Луцькради Алли Надточій найбільш небезпечними ділянками дороги є відрізки на вулицях Карпенка-Карого, Дубнівської, проспекту Волі та окраїни Луцька.

Своєю чергою гість студії депутат міськради Андрій Козюра зауважив, що все пізнається у порівнянні. І, на його думку, у Луцьку дороги ідеальні порівнюючи із Львовом, Рівним чи Івано-Франківськом.

«Питання є до вулиці Набережної, Ківерцівської, до Дубнівського кільця, проспекту Волі і вулиці Богдана Хмельницького. Але латанням ям, там нічого не змінити, треба капітальний ремонт», – додав обранець громади.

Член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур погодився, що стан вулиць Ківерцівська та Набережна вкрай незадовільний. Також він акцентував увагу на проспекті Волі, реконструкцію якого планували ще 4 роки тому.


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Теги: дорога, ремонт, Протилежний погляд
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