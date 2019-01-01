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Біля озера на Волині – аварійний міст. ВІДЕО

Біля озера на Волині – аварійний міст. ВІДЕО
На популярному серед турійчан озері пірс знаходиться в аварійному стані.

Місцеві мешканці обурюються бездіяльністю влади. Про це пише Район.Турійськ з посиланням на Турійські новини.

На старому хиткому місточку, де місцями бракує дощок, з легкістю можна постраждати. Проте це не єдина проблема, адже відпочивальники нарікають на повну неготовність до купального сезону, бо ніхто не приділив належної уваги інспектуванню пляжа, туалетів, роздягалок.

«Озеро на території Турійська лише одне, а доглядати за ним нікому», – підсумували у пості.



Зображення ілюстративне

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Теги: озеро, Турійськ, пірс, міст, аварійний
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