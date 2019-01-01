Біля озера на Волині – аварійний міст. ВІДЕО





Місцеві мешканці обурюються бездіяльністю влади. Про це пише



На старому хиткому місточку, де місцями бракує дощок, з легкістю можна постраждати. Проте це не єдина проблема, адже відпочивальники нарікають на повну неготовність до купального сезону, бо ніхто не приділив належної уваги інспектуванню пляжа, туалетів, роздягалок.



«Озеро на території Турійська лише одне, а доглядати за ним нікому», – підсумували у пості.







Зображення ілюстративне

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