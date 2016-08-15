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Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу

Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу
Експерти Українського центру оцінювання якості освіти вже визначили прохідний поріг з української мови та літератури.

Поріг тестових балів з української мови і літератури залишився такий, як і торік – 23. І це стало причиною, що 15,8% абітурієнтів, які писали обов’язкові тести, їх не склали. Тобто для 53 613 випускників з майже 340 тисяч, які складали тести, вступна кампанія цього року закінчується, адже без цього результату в жоден виш не візьмуть, – інформує ТСН.

Щоправда, для цьогорічних абітурієнтів з Одеської, Закарпатської і Чернівецької областей, які навчалися у школах не слов’янської групи, а з румунською, угорською і молдавською мовами, встановили адаптивний поріг на рівні від 14-23 балів, ці бали їм перерахують у 100 рейтингових балів. Таким чином у них збільшаться шанси вступити до українських навчальних закладів.

Загалом 200 балів з 200 можливих отримали з української мови лише 17 абітурієнтів.

Поріг для математики також залишився на минулорічному рівні – 11. Тож тести з цього предмета з 155 319 абітурієнтів не склали 18,17 % – тобто 28 215 випускників. Щоправда, відмінників з математики значно більше, ніж з української, – аж 98.

А ось з фізики 200 балів не отримав ніхто. Цього року експерти підняли поріг до 13 балів. Загалом тести з фізики писали 21 407, а ось не склали їх 3 204 абітурієнти, що становить 14,97 %.

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Теги: вступ, ЗНО, результати
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