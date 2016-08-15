Понад 50 тисяч випускників цього року вже не зможуть вступити до вишу





Поріг тестових балів з української мови і літератури залишився такий, як і торік – 23. І це стало причиною, що 15,8% абітурієнтів, які писали обов’язкові тести, їх не склали. Тобто для 53 613 випускників з майже 340 тисяч, які складали тести, вступна кампанія цього року закінчується, адже без цього результату в жоден виш не візьмуть, – інформує



Щоправда, для цьогорічних абітурієнтів з Одеської, Закарпатської і Чернівецької областей, які навчалися у школах не слов’янської групи, а з румунською, угорською і молдавською мовами, встановили адаптивний поріг на рівні від 14-23 балів, ці бали їм перерахують у 100 рейтингових балів. Таким чином у них збільшаться шанси вступити до українських навчальних закладів.



Загалом 200 балів з 200 можливих отримали з української мови лише 17 абітурієнтів.



Поріг для математики також залишився на минулорічному рівні – 11. Тож тести з цього предмета з 155 319 абітурієнтів не склали 18,17 % – тобто 28 215 випускників. Щоправда, відмінників з математики значно більше, ніж з української, – аж 98.



А ось з фізики 200 балів не отримав ніхто. Цього року експерти підняли поріг до 13 балів. Загалом тести з фізики писали 21 407, а ось не склали їх 3 204 абітурієнти, що становить 14,97 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти Українського центру оцінювання якості освіти вже визначили прохідний поріг з української мови та літератури.Поріг тестових балів з української мови і літератури залишився такий, як і торік – 23. І це стало причиною, що 15,8% абітурієнтів, які писали обов’язкові тести, їх не склали. Тобто для 53 613 випускників з майже 340 тисяч, які складали тести, вступна кампанія цього року закінчується, адже без цього результату в жоден виш не візьмуть, – інформує ТСН Щоправда, для цьогорічних абітурієнтів з Одеської, Закарпатської і Чернівецької областей, які навчалися у школах не слов’янської групи, а з румунською, угорською і молдавською мовами, встановили адаптивний поріг на рівні від 14-23 балів, ці бали їм перерахують у 100 рейтингових балів. Таким чином у них збільшаться шанси вступити до українських навчальних закладів.Загалом 200 балів з 200 можливих отримали з української мови лише 17 абітурієнтів.Поріг для математики також залишився на минулорічному рівні – 11. Тож тести з цього предмета з 155 319 абітурієнтів не склали 18,17 % – тобто 28 215 випускників. Щоправда, відмінників з математики значно більше, ніж з української, – аж 98.А ось з фізики 200 балів не отримав ніхто. Цього року експерти підняли поріг до 13 балів. Загалом тести з фізики писали 21 407, а ось не склали їх 3 204 абітурієнти, що становить 14,97 %.

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