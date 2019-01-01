Спека і затяжні дощі: який врожай цього року очікують на Волині. ВІДЕО





Під час весняних злив, що рясно пройшлися волинськими районами, найбільше постраждало жито, – розповідає начальник відділу землеробства аграрного департаменту ОДА Олександр Книш.



Менше несприятливі погодні умови вплинули на пшеницю та ріпак. Цьогоріч ці культури мають дати щедрий врожай. Інший наслідок затяжного дощу – грибок, який кинувся в більшості сільськогосподарських культур.



Масова закладка яєць колорадським жуком та активне розмноження білокрилки – теж є наслідком підвищеної вологості. Тож на посилену обробку картоплі та капусти від шкідника господарникам теж доведеться трохи витратитися.



Щоправда, є й хороші новини. Найближчих три тижні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду. А це безумовно гарно вплине на кількість а головне якість врожаю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як погодні умови, спекотне літо із затяжними дощами, вплинули на волинські посіви та чи будемо цьогоріч із врожаєм, з’ясовували журналісти Сфери.ТВ Під час весняних злив, що рясно пройшлися волинськими районами, найбільше постраждало жито, – розповідає начальник відділу землеробства аграрного департаменту ОДАМенше несприятливі погодні умови вплинули на пшеницю та ріпак. Цьогоріч ці культури мають дати щедрий врожай. Інший наслідок затяжного дощу – грибок, який кинувся в більшості сільськогосподарських культур.Масова закладка яєць колорадським жуком та активне розмноження білокрилки – теж є наслідком підвищеної вологості. Тож на посилену обробку картоплі та капусти від шкідника господарникам теж доведеться трохи витратитися.Щоправда, є й хороші новини. Найближчих три тижні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду. А це безумовно гарно вплине на кількість а головне якість врожаю.

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