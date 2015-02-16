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У чорнобильській зоні з'явились унікальні тварини. ФОТО

У чорнобильській зоні з'явились унікальні тварини. ФОТО
Українські науковці вказують, що у чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з’явились унікальні для країни види тварин.

Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття, – пише BBC News Україна.

Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.

Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.

Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.

Ведмеді часто потрапляють в об’єктив фотопасток
Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з’явились зубри.

Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.

Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.

Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.

Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об’єктиви фотопасток.

Лось у Чорнобильській зоні
Лось у Чорнобильській зоні
Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги
Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги
Тварини і сліди присутності людей
Тварини і сліди присутності людей
Величні олені Чорнобильської зони
Величні олені Чорнобильської зони
Чорні лелеки люблять селитись подалі від людей
Чорні лелеки люблять селитись подалі від людей
Ведмеді часто потрапляють в об'єктив фотопасток
Ведмеді часто потрапляють в об'єктив фотопасток
Вовки - одні з володарів зони
Вовки - одні з володарів зони
Молоді олені та соковита трава - а як там з радіацією?
Молоді олені та соковита трава - а як там з радіацією?
Осінній лось до скидання ріг
Осінній лось до скидання ріг
Чорнобильський тетерук
Чорнобильський тетерук
Зубри зайшли у Чорнобильську зону з Білорусі
Зубри зайшли у Чорнобильську зону з Білорусі
Групове полювання на оленя - тривало аж три дні
Групове полювання на оленя - тривало аж три дні

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Теги: чорнобильська зона, природа, тварини, Червона книга
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якби не людина, то планета була б значно чистішою й інші види тварин почувался б безпечніше.
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