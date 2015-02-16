У чорнобильській зоні з'явились унікальні тварини. ФОТО





Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття, – пише



Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.



Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.



Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.



Ведмеді часто потрапляють в об’єктив фотопасток

Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з’явились зубри.



Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.



Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.



Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.



Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об’єктиви фотопасток.



Лось у Чорнобильській зоні Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги Тварини і сліди присутності людей Величні олені Чорнобильської зони Чорні лелеки люблять селитись подалі від людей Ведмеді часто потрапляють в об'єктив фотопасток Вовки - одні з володарів зони Молоді олені та соковита трава - а як там з радіацією? Осінній лось до скидання ріг Чорнобильський тетерук Зубри зайшли у Чорнобильську зону з Білорусі Групове полювання на оленя - тривало аж три дні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські науковці вказують, що у чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з’явились унікальні для країни види тварин.Біологз Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття, – пише BBC News Україна Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.Ведмеді часто потрапляють в об’єктив фотопастокЗростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з’явились зубри.Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об’єктиви фотопасток.

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