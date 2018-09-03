Скільки коштуватиме розбудова міжнародних пунктів пропуску на Волині

Тетяна Кравець розповіла про розвиток інфраструктури.



Засідання відбулося 12 червня, - пише



Тож, Тетяна Кравець поінформувала, що в області є 9 пунктів пропуску. 3 – залізничних – знаходяться на балансі «Укрзалізниці», 6 – автомобільних, які є на балансі митниці.



З її слів, завдяки спільній роботі з ОДА, вдалося вирішити питання із «Доманове». Там вже завершені всі поцедури землевідведення. А нині працюють над виділенням земельної ділянки та перенесення пункту пропуску в «Дольську» на лінію державного кордону. Для віднесення ПП «Доманове» на лінію кордону потрібно 220 мільйонів гривень, а будівництво міжнародного пункту пропуску «Дольськ» становить трохи менше – 196 тисяч гривень.



«А питання щодо відведення ділянок «Піща» і «Пулемець» знаходиться на нульовому рівні. Це питання до Шацької адміністрації», – підкреслила тимчасово виконуюча обов’язки заступника начальника Волинської митниці ДФС та додала, що нині ці пункти пропуску – у тимчасових вагончиках.



З її слів, на ПП «Ягодин» за минулий рік виконали роботи з облаштування вагових комплексів, зараз завершився монтаж і налагодження. Виконали робіт на 4,3 млн грн.



«На сьогодні вже виготовлена проектно-кошторисна документація адмінприміщення, громадських туалетів, будинку вантажного відділу – для завершення проекту потрібно 549 тис грн. А капітальний ремонт системи опалення вартує вартість 1 млн 450 тис грн. Митницею подані ці запити на 2019-2020 роки», – повідомила Тетяна Кравець.



Також митниця ще 2017 року відкоригувала проектно-кошторисно документацію ПП «Устилуг», а цьогоріч заплановано експертизу проекту. Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту на сягає близько 212 мільйонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні комісії Волинської обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зав’язків та інвестицій тимчасово виконуюча обов’язки заступника начальника Волинської митниці ДФСрозповіла про розвиток інфраструктури.Засідання відбулося 12 червня, - пише ІА "Конкурент" Тож, Тетяна Кравець поінформувала, що в області є 9 пунктів пропуску. 3 – залізничних – знаходяться на балансі «Укрзалізниці», 6 – автомобільних, які є на балансі митниці.З її слів, завдяки спільній роботі з ОДА, вдалося вирішити питання із «Доманове». Там вже завершені всі поцедури землевідведення. А нині працюють над виділенням земельної ділянки та перенесення пункту пропуску в «Дольську» на лінію державного кордону. Для віднесення ПП «Доманове» на лінію кордону потрібно 220 мільйонів гривень, а будівництво міжнародного пункту пропуску «Дольськ» становить трохи менше – 196 тисяч гривень.«А питання щодо відведення ділянок «Піща» і «Пулемець» знаходиться на нульовому рівні. Це питання до Шацької адміністрації», – підкреслила тимчасово виконуюча обов’язки заступника начальника Волинської митниці ДФС та додала, що нині ці пункти пропуску – у тимчасових вагончиках.З її слів, на ПП «Ягодин» за минулий рік виконали роботи з облаштування вагових комплексів, зараз завершився монтаж і налагодження. Виконали робіт на 4,3 млн грн.«На сьогодні вже виготовлена проектно-кошторисна документація адмінприміщення, громадських туалетів, будинку вантажного відділу – для завершення проекту потрібно 549 тис грн. А капітальний ремонт системи опалення вартує вартість 1 млн 450 тис грн. Митницею подані ці запити на 2019-2020 роки», – повідомила Тетяна Кравець.Також митниця ще 2017 року відкоригувала проектно-кошторисно документацію ПП «Устилуг», а цьогоріч заплановано експертизу проекту. Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту на сягає близько 212 мільйонів.

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