На Волині відбудуться рибальські змагання
Сьогодні, 08:31
У Любомлі в рамках святкування Дня міста відбудуться змагання рибалок.
Захід відбудеться 17 червня біля ставка на вул. Машівській (за житловими будинками), – повідомляють у соцмережах організатори, передає Кордон.
Збір учасників о 07:00, початок змагання – о 07:30.
Із собою учасникам потрібно мати одну поплавкову вудку та наживку.
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Захід відбудеться 17 червня біля ставка на вул. Машівській (за житловими будинками), – повідомляють у соцмережах організатори, передає Кордон.
Збір учасників о 07:00, початок змагання – о 07:30.
Із собою учасникам потрібно мати одну поплавкову вудку та наживку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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