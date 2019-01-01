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На Волині відбудуться рибальські змагання

На Волині відбудуться рибальські змагання
У Любомлі в рамках святкування Дня міста відбудуться змагання рибалок.

Захід відбудеться 17 червня біля ставка на вул. Машівській (за житловими будинками), – повідомляють у соцмережах організатори, передає Кордон.

Збір учасників о 07:00, початок змагання – о 07:30.

Із собою учасникам потрібно мати одну поплавкову вудку та наживку.

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Теги: риба, Волинь, змагання
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