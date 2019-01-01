На Волині відбудуться рибальські змагання





Захід відбудеться 17 червня біля ставка на вул. Машівській (за житловими будинками), – повідомляють у соцмережах організатори, передає



Збір учасників о 07:00, початок змагання – о 07:30.



Із собою учасникам потрібно мати одну поплавкову вудку та наживку.

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