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Курс валют у Луцьку на 14 червня

Курс валют у Луцьку на 14 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.254, а продаж - 26.649.

Євро при купівлі становить - 29.504, продажу - 30.159.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.417.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.700, продаж - 7.126.

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Теги: курс валют, Луцьк
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