вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній

Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
У Луцьку ремонтують вулиці Львівську та Привокзальну.

І хоча стовпчик термометра показує за 30°С, будівельники працюють, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

На капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 63 та 63а з міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. За ці кошти в дворі зроблено нові тротуари та тривають підготовчі роботи з облаштування місць для паркування машин та майбутньої дорог

Тим часом, на вулиці Привокзальній, 1 та 3 ремонтні роботи практично завершились.

«Ремонт прибудинкових територій в цьому дворі робився разом із введенням в експлуатацію будинків, - розповів Григорій Недопад. - Фактично було тільки підсипання ям для того, щоб зберегти проїзди для автомобілів. Зараз тут на великій території вкладена бруківка з використанням тактильної плитки для зручності громадян з обмеженими фізичними можливостями. З моста проспекту Перемоги є сходи, тому ми дбаємо, щоб нашим мешканцям було зручно».

Повністю змінила свій вигляд й вулиця Прогресу. На місці старого розбитого асфальту тепер ідеально рівна проїжджа частина вулиці та тротуари. Таку ж картину через деякий час лучани зможуть спостерігати й на вулиці Пушкіна. Будівельники завершують тут перекладати історичну «трилінку». Кожну плитку викладають, ніби під лінійку, щоб шестикутні фігури гармонійно поєднувались між собою.


Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Луцьк, вулиці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині з гаража викрали моторолер
Сьогодні, 10:15
Молодь розважається: на Волині п'яний хлопець втік з «швидкої», яку йому викликали
Сьогодні, 10:03
Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Сьогодні, 09:53
У аварії в Польщі загинули троє українців
Сьогодні, 09:40
14 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова
02 березень, 14:40
Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі
25 лютий, 11:17
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
08 серпень, 2018, 11:50
Ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме майже 72 мільйони Ремонт проспекту Волі у Луцьку коштуватиме майже 72 мільйони
11 червень, 08:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти на вихідні у Луцьку: 14 – 16 червня
Сьогодні, 11:00
 0
«Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку: у ній – П'ятигорець і Лапін
Сьогодні, 10:34
 0
У Луцьку п'яний водій «євробляхи» давав хабара патрульним
Сьогодні, 10:26
 0
Українці можуть їздити прямим потягом до Болгарії
Сьогодні, 10:19
 0
У місті на Волині з гаража викрали моторолер
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿