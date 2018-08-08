Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній

У Луцьку ремонтують вулиці Львівську та Привокзальну.І хоча стовпчик термометра показує за 30°С, будівельники працюють, - йдеться на сайті Луцької міської ради.На капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 63 та 63а з міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. За ці кошти в дворі зроблено нові тротуари та тривають підготовчі роботи з облаштування місць для паркування машин та майбутньої дорогТим часом, на вулиці Привокзальній, 1 та 3 ремонтні роботи практично завершились.«Ремонт прибудинкових територій в цьому дворі робився разом із введенням в експлуатацію будинків, - розповів Григорій Недопад. - Фактично було тільки підсипання ям для того, щоб зберегти проїзди для автомобілів. Зараз тут на великій території вкладена бруківка з використанням тактильної плитки для зручності громадян з обмеженими фізичними можливостями. З моста проспекту Перемоги є сходи, тому ми дбаємо, щоб нашим мешканцям було зручно».Повністю змінила свій вигляд й вулиця Прогресу. На місці старого розбитого асфальту тепер ідеально рівна проїжджа частина вулиці та тротуари. Таку ж картину через деякий час лучани зможуть спостерігати й на вулиці Пушкіна. Будівельники завершують тут перекладати історичну «трилінку». Кожну плитку викладають, ніби під лінійку, щоб шестикутні фігури гармонійно поєднувались між собою.