Показали, як у Луцьку ремонтують двори на Львівській та Привокзальній
Сьогодні, 09:53
У Луцьку ремонтують вулиці Львівську та Привокзальну.
І хоча стовпчик термометра показує за 30°С, будівельники працюють, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
На капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 63 та 63а з міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. За ці кошти в дворі зроблено нові тротуари та тривають підготовчі роботи з облаштування місць для паркування машин та майбутньої дорог
Тим часом, на вулиці Привокзальній, 1 та 3 ремонтні роботи практично завершились.
«Ремонт прибудинкових територій в цьому дворі робився разом із введенням в експлуатацію будинків, - розповів Григорій Недопад. - Фактично було тільки підсипання ям для того, щоб зберегти проїзди для автомобілів. Зараз тут на великій території вкладена бруківка з використанням тактильної плитки для зручності громадян з обмеженими фізичними можливостями. З моста проспекту Перемоги є сходи, тому ми дбаємо, щоб нашим мешканцям було зручно».
Повністю змінила свій вигляд й вулиця Прогресу. На місці старого розбитого асфальту тепер ідеально рівна проїжджа частина вулиці та тротуари. Таку ж картину через деякий час лучани зможуть спостерігати й на вулиці Пушкіна. Будівельники завершують тут перекладати історичну «трилінку». Кожну плитку викладають, ніби під лінійку, щоб шестикутні фігури гармонійно поєднувались між собою.
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І хоча стовпчик термометра показує за 30°С, будівельники працюють, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
На капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Львівській, 63 та 63а з міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. За ці кошти в дворі зроблено нові тротуари та тривають підготовчі роботи з облаштування місць для паркування машин та майбутньої дорог
Тим часом, на вулиці Привокзальній, 1 та 3 ремонтні роботи практично завершились.
«Ремонт прибудинкових територій в цьому дворі робився разом із введенням в експлуатацію будинків, - розповів Григорій Недопад. - Фактично було тільки підсипання ям для того, щоб зберегти проїзди для автомобілів. Зараз тут на великій території вкладена бруківка з використанням тактильної плитки для зручності громадян з обмеженими фізичними можливостями. З моста проспекту Перемоги є сходи, тому ми дбаємо, щоб нашим мешканцям було зручно».
Повністю змінила свій вигляд й вулиця Прогресу. На місці старого розбитого асфальту тепер ідеально рівна проїжджа частина вулиці та тротуари. Таку ж картину через деякий час лучани зможуть спостерігати й на вулиці Пушкіна. Будівельники завершують тут перекладати історичну «трилінку». Кожну плитку викладають, ніби під лінійку, щоб шестикутні фігури гармонійно поєднувались між собою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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