Молодь розважається: на Волині п'яний хлопець втік з «швидкої», яку йому викликали





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Машина «швидкої» під’їхала до брами ринку, що біля міського стадіону. Як розповідають очевидці, хлопець лежав на асфальті. З ним було близько десяти друзів.



«Хворого» підняли та поклали на каталку, почали везти в автомобіль швидкої допомоги. Компанія тим часом втекла, а за нею і сам молодик. За зовнішніми ознаками і сам хлопець, і його друзі, перебували в стані алкогольного сп'яніння, говорять свідки події.



Як стало відомо «БУГу», на номер «103» з таким же повідомленням, що хлопець себе погано почуває, телефонували ще, з іншого місця. Поки молоді люди розважалися, допомоги міг потребувати важкохворий.



Очевидці, які стали свідками розваг молоді Нововолинська розповідають, що в цей час також на прилавках ринку розпивали спиртні напої.



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