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Молодь розважається: на Волині п'яний хлопець втік з «швидкої», яку йому викликали

Молодь розважається: на Волині п'яний хлопець втік з «швидкої», яку йому викликали
У Нововолинську до молодика з зовнішніми ознаками алкогольного сп’яніння приїхала «швидка». Як виявилось, медиків викликали заради розваги.

Про це пише БУГ.

Машина «швидкої» під’їхала до брами ринку, що біля міського стадіону. Як розповідають очевидці, хлопець лежав на асфальті. З ним було близько десяти друзів.

«Хворого» підняли та поклали на каталку, почали везти в автомобіль швидкої допомоги. Компанія тим часом втекла, а за нею і сам молодик. За зовнішніми ознаками і сам хлопець, і його друзі, перебували в стані алкогольного сп'яніння, говорять свідки події.

Як стало відомо «БУГу», на номер «103» з таким же повідомленням, що хлопець себе погано почуває, телефонували ще, з іншого місця. Поки молоді люди розважалися, допомоги міг потребувати важкохворий.

Очевидці, які стали свідками розваг молоді Нововолинська розповідають, що в цей час також на прилавках ринку розпивали спиртні напої.
Молодь розважається: на Волині п'яний хлопець втік з «швидкої», яку йому викликали

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Теги: Нововолинськ, швидка, інцидент
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Коментарі 1
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Питання - а де мєнти в цей час і після інциденту були?тоже бухали? хоча да, вони в нас можуть ігнорувати
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